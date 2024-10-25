https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-ali-yerlikaya-tusas-saldirisinin-detaylarini-ilk-kez-acikladi-1089680380.html

Bakan Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısının detaylarını ilk kez açıkladı

Bakan Ali Yerlikaya TUSAŞ saldırısının detaylarını ilk kez açıkladı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) saldırısının detaylarını basın mensupları ile ilk kez paylaştı. 25.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-25T17:04+0300

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türkiye

ali yerlikaya

tusaş

tusaş/tai

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TUSAŞ saldırısının detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya basın mensuplarına açıkladı.TUSAŞ saldırısı hakkında konuşan Ali Yerlikaya "Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere hastanelerdeki tedavi sürecinde 112'den buraya hızlı şekilde getirilmesine büyük titizlikle, özenle destek olan, başhekimlerimizden tüm sağlık çalışanlarınıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. TUSAŞ, bölücü terör örgütü PKK'nın saldırdığı saate dönecek olursak. 15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız ki o da şehit oluyor. Yaralı olmasına rağmen karşısındakine ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda, daha önceki bu nevi saldırılardan biliyoruz, üzerinde önemli miktarda plastik patlayıcı var. Bu patlama hadisesinden sonra yani 15.30'dan sonra 10 dakika sonra iki zırhlı araçla birlikte bizim jandarma özel harekatımız oraya geliyor. Yani saldırıdan 14 dakika sonra. Oraya ilk müdahale 2 zırhlı araç ve jandarmamız tarafından yapılıyor. Süratle jandarma ve polis özel harekat birimlerimiz oraya hareket ediyor. Jandarma Genel Komutan Yardımcı, Emniyet Genel Müdürümüz, iki bakan yardımcımız oraya en kısa sürede 730 emniyet ve jandarma birimi geliyor. Başta İHA olmak üzere eylemin olduğu yer hava unsurlarımız oraya gönderiliyor. 15.30 evet kadın terörist yaralandı ve çıkamayacağını anlayınca kendini imha edip patlattıktan sonra. 15.52'de bir zırhlı araç 17 polis özel harekat birimimiz nizamiyeye en yakın olan akademi binasına erkek teröristin girdiğini bildiği için oraya giriyor. Binanın dışı tamamen cam, turnikeler, kapı var. Oraya büyük bir azametle girmemiz gerektiğine karar veriliyor. Shortland 60-70 km. hızla turnikelere geliyor, oraya patlatarak cama giriyor. Elindeki çelik koruyucu kalkanlarla birlikte 17 özel harekat giriyor. Terörist 2 el bombası atıyor. Arkadaşlarımız hazırlıkla. İki arkadaşımız, özel harekat polisimiz hafif yaralanıyor. Terörist bina içinde yukarı doğru kaçıyor. Arkadaşlarımız temkinli, orada çatışma başlıyor. Tuvalete saklanan terörist kaçamayacağını anlayınca kendini patlatıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/milli-savunma-bakani-yasar-guler-tusas-saldirganlarini-acikladi-1089588374.html

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ali yerlikaya, tusaş, tusaş/tai, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), ankara, polis, kahramankazan, içişleri bakanlığı