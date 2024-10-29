https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/arastirma-fiziksel-ozelliklerini-ortaya-koydu-aldatan-erkekler-nasil-gorunuyor-1089805036.html

Araştırma, fiziksel özelliklerini ortaya koydu: Aldatan erkekler nasıl görünür?

Araştırma, fiziksel özelliklerini ortaya koydu: Aldatan erkekler nasıl görünür?

Sputnik Türkiye

İngiltere'de 2 bin kişiye yapılan anket sonucunda aldatan erkeklerde en sık rastlanılan fiziksel özellikler belli oldu. Yapay zeka destekli ilerleyen... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T17:22+0300

2024-10-29T17:22+0300

2024-10-29T17:22+0300

yaşam

aldatmak

erkek

kadın

evlilik

sevgili

kel

mavi gözlü

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İngiltere'de aldatan erkekler üzerine bir araştırma yapıldı. Kel ya da az saçlı erkeklerin ve ince dudaklı erkeklerin aldatmaya daha fazla meyilli olduğu ortaya çıktı.Aldatan erkekler nasıl görünür?Ses getiren araştırmaya göre, aldatan erkekler genellikle seyrek saçlı ya da kel oluyor. Bu erkekler, dudaklarındaki incelikle de ön plana çıkabiliyor ve birçoğu açık tonda göz rengine sahip oluyor. Kaş çatma çizgileri belirgin olan bu erkekler, sakallarını ise kısa kullanmayı tercih ediyor.Sadık olmayan kadınların fiziksel özellikleriSadık olmayan kadınlar ise genellikle koyu saçlı ve beyaz tenli oluyor.Aldatan insanların ortak fiziksel özellikleri nedir?Anket sonuçlarında en çok dikkat eden detay ise kadın erkek fark etmeksizin, aldatan insanların çoğunun keskin bakışlara sahip olması oldu.Ayrıca araştırmaya göre her 10 kadından 4'ü, aldatıldığını öğrendikten hemen sonra partnerini terk ediyor. Yüzde 12'si ise partnerine düzelmesi için 1 ay kadar zaman veriyor ve eğer sonuç değişmediyse ayrılık kararı alıyor.Kadınların 5'te biri ise kendilerini aldatan erkeklerle en az 2 yıl daha birlikte olmayı kabul ediyor. Erkeklerin ise sadece 10'da biri ihaneti görmezden gelip ilişkiye devam edebiliyor.Ek olarak ankete göre, Avrupa'da aldatma oranı en yüksek bölge İngiltere'nin Manchester kenti oldu. Manchesterlıların yüzde 43'ü, daha önce mutlaka bir kere bile olsa aldatıldıklarını itiraf etti.

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aldatmak, erkek, kadın, evlilik, sevgili, kel, mavi gözlü