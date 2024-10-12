https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/arastirmalar-ortacag-toplulugunun-sirlarini-ortaya-cikardi-dna-kalintilari-sorulara-yanit-verdi-1089160647.html

Araştırmalar Ortaçağ topluluğunun sırlarını ortaya çıkardı: DNA kalıntıları sorulara yanıt verdi

Araştırmalar Ortaçağ topluluğunun sırlarını ortaya çıkardı: DNA kalıntıları sorulara yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Araştırmacıların, Ortaçağ ticaret ve güç merkezlerinden uzak kırsal bir alanda yaptığı çalışmalarda, mağarada yaşayan toplulukların kalıntıları incelendi. Bu... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T19:00+0300

2024-10-12T19:00+0300

2024-10-12T19:00+0300

yaşam

araştırma

ortaçağ

ispanya

çiçek hastalığı

salgın

pandemi

endogami

akraba evliliği

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Araştırmacılar, Ortaçağ İspanya'sında kayalık bir çıkıntıya oyulmuş yapay mağaralarda yaşayan bir topluluğunun DNA'sına rastladı.Hem Portekiz hem de İspanya'yı içeren İber Yarımadasında yaşadığı bilinen birkaç ortaçağ mağara topluluğundan biri olan bu topluluğun DNA kalıntılarını dizinleyen araştırmacılar, topluluğun ataları, birbirleriyle olan ilişkileri ve onları etkileyen hastalıklar hakkında ayrıntıları ortaya çıkardı.Science Advances'ta yayınlanan makale, MS 6. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında, bölgeye yerleşen ve akraba evliliği, fethi ve salgın hastalıklar yaşayan topluluk hakkında yapılan araştırmaların sonuçları paylaşıldı.Dünyanın bu bölümündeki Ortaçağ dönemi hakkında bilinenler Toledo, Granada ve Cordoba gibi büyük İberya şehirlerindeki ticaret, diplomasi ve güç merkezleriyle ilgili olan detaylardı. Bilim insanları, Kuzey İspanya'daki Burgos eyaletinin kırsal bir bölgesinde bulun Las Gabos'ta kentten uzak, daha önceden de bilinen mağarada yaşayan toplulukları araştırma fırsatı buldu.Endogami evlilik yapan bu toplulukta salgın hastalıklarBölgedeki mağaranın içine inşa edilmiş komplekste yapılan kazı çalışmalarında 41 kişinin kalıntıları incelendi. Kemikler üzerinde yapılan DNA testleri, bu topluluğun yaklaşık yüzde 61'inin akraba evliliği yaptığı ortaya çıktı.Soy içi çiftleşmenin yanı sıra insanlarda bir cilt hastalığına neden olan Erysipelothrix rhusiopathiae (E.rhusiopathiae) adlı bakteriye rastlanması, toplulukta genellikle domuz olmak üzere küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapmış olduğunun kanıtına varılıyor. Bölgedeki halk zamanla mağaralarından çıkıp kırsal yerleşime geçiş yapsalar da endogami toplumun güçlü bir özelliği olarak varlığını korumuş gözüküyor. Ayrıca, doğudan fetihlerle geldiği düşünülen variola virüsünden kaynaklanan çiçek salgınına yakalananların izleri yapılan testlerde fark edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/arastirma-matbaanin-icadiyla-ortacag-avrupasindaki-cadi-avibaglantili-1089021476.html

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araştırma, ortaçağ, ispanya, çiçek hastalığı, salgın, pandemi, endogami, akraba evliliği