https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/29-ekim-saglik-ocaklari-eczaneler-hastaneler-kargo-firmalari-calisiyor-mu-ptt-acik-mi-1089782314.html

29 Ekim sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, kargo firmaları çalışıyor mu? PTT açık mı?

29 Ekim sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, kargo firmaları çalışıyor mu? PTT açık mı?

Sputnik Türkiye

29 Ekim'in resmi tatil olması, hangi hizmetlerin devam edeceği konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T10:38+0300

2024-10-29T10:38+0300

2024-10-29T10:38+0300

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, borsa, kargo firmaları ve noterler çalışıyor mu?Bugün hastane ve eczaneler açık mı?Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Buna göre; 29 Ekim 2024 Salı günü hastaneler açık fakat sadece acil bölümü hizmet verecektir. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu?29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.Yurtiçi Kargo, 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. Aras Kargo da 29 Ekim'de hizmet vermemektedir.MNG Kargo'nun önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.PTT kargo bugün açık mı?PTT şubeleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hizmet vermiyor.Sağlık ocakları bugün açık mı?28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sağlık ocakları 29 Ekim günü tam gün 28 Ekim günü ise öğleden sonra kapalı olacaklar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/borsa-bugun-28-ekim-acik-mi-calisiyor-mu-borsa-yarin-29-ekim-kapali-mi-1089736828.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/erdogandan-cumhuriyet-bayrami-mesaji-mucadelemizi-ne-teror-orgutu-ne-de-onlari-simartan-1089781866.html

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