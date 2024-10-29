https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/29-ekim-saglik-ocaklari-eczaneler-hastaneler-kargo-firmalari-calisiyor-mu-ptt-acik-mi-1089782314.html
29 Ekim sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, kargo firmaları çalışıyor mu? PTT açık mı?
29 Ekim sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, kargo firmaları çalışıyor mu? PTT açık mı?
Sputnik Türkiye
29 Ekim'in resmi tatil olması, hangi hizmetlerin devam edeceği konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T10:38+0300
2024-10-29T10:38+0300
2024-10-29T10:38+0300
türkiye
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, borsa, kargo firmaları ve noterler çalışıyor mu?Bugün hastane ve eczaneler açık mı?Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.Buna göre; 29 Ekim 2024 Salı günü hastaneler açık fakat sadece acil bölümü hizmet verecektir. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu?29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.Yurtiçi Kargo, 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. Aras Kargo da 29 Ekim'de hizmet vermemektedir.MNG Kargo'nun önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.PTT kargo bugün açık mı?PTT şubeleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hizmet vermiyor.Sağlık ocakları bugün açık mı?28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sağlık ocakları 29 Ekim günü tam gün 28 Ekim günü ise öğleden sonra kapalı olacaklar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/borsa-bugun-28-ekim-acik-mi-calisiyor-mu-borsa-yarin-29-ekim-kapali-mi-1089736828.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/erdogandan-cumhuriyet-bayrami-mesaji-mucadelemizi-ne-teror-orgutu-ne-de-onlari-simartan-1089781866.html
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29 ekim eczaneler açık mı, kargolar 29 ekim'de çalışıyor mu, 29 ekim sağlık ocağı açık mı, 29 ekim bankalar acik mi, 29 ekim kargolar açık mı, bugün kargolar açık mı, 29 ekimde eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim'de kargolar açık mı, 30 ekim tatil mi, 29 ekim üniversiteler tatil mi, bugün okullar tatil mi, resmi tatiller, ptt açık mı, bugün ptt açık mı, 29 ekim ptt, pyy 29 ekimde açık mı, bugün sağlık ocağı açık mı, aile hekimi bugün açık mı, sağlık ocağı 29 ekimde açık mı
29 ekim eczaneler açık mı, kargolar 29 ekim'de çalışıyor mu, 29 ekim sağlık ocağı açık mı, 29 ekim bankalar acik mi, 29 ekim kargolar açık mı, bugün kargolar açık mı, 29 ekimde eczaneler açık mı, bugün eczaneler açık mı, 29 ekim tatil mi, 29 ekim'de kargolar açık mı, 30 ekim tatil mi, 29 ekim üniversiteler tatil mi, bugün okullar tatil mi, resmi tatiller, ptt açık mı, bugün ptt açık mı, 29 ekim ptt, pyy 29 ekimde açık mı, bugün sağlık ocağı açık mı, aile hekimi bugün açık mı, sağlık ocağı 29 ekimde açık mı
29 Ekim sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, kargo firmaları çalışıyor mu? PTT açık mı?
29 Ekim'in resmi tatil olması, hangi hizmetlerin devam edeceği konusunda da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle birçok kurum 28 Ekim'de yarım gün tatil yaptı. Peki, bugün hastane ve eczaneler açık mı? 29 Ekim Salı günü hastane ve eczaneler çalışıyor mu?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sağlık ocakları, eczaneler, hastaneler, borsa, kargo firmaları ve noterler çalışıyor mu?
Bugün hastane ve eczaneler açık mı?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Buna göre; 29 Ekim 2024 Salı günü hastaneler açık fakat sadece acil bölümü hizmet verecektir. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.
29 Ekim'de kargolar açık mı? 29 Ekim'de kargolar çalışıyor mu?
29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.
Yurtiçi Kargo, 29 Ekim Salı günü tüm şube ve acentelerinin kapalı olması beklenmektedir. Aras Kargo da 29 Ekim'de hizmet vermemektedir.
MNG Kargo'nun önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Salı günü kapalı olması bekleniyor.
PTT şubeleri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hizmet vermiyor.
Sağlık ocakları bugün açık mı?
28 Ekim günü öğleden sonra ve 29 Ekim günü tam gün resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle sağlık ocakları 29 Ekim günü tam gün 28 Ekim günü ise öğleden sonra kapalı olacaklar.