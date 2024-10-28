https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/borsa-bugun-28-ekim-acik-mi-calisiyor-mu-borsa-yarin-29-ekim-kapali-mi-1089736828.html

Borsa bugün (28 Ekim) açık mı, çalışıyor mu? Borsa yarın (29 Ekim) kapalı mı?

Borsa bugün (28 Ekim) açık mı, çalışıyor mu? Borsa yarın (29 Ekim) kapalı mı?

Sputnik Türkiye

28 Ekim'in yarım gün tatil edilmesiyle beraber işlemlerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerini merak edenler "Borsa bugün (28 Ekim) açık mı" sorusunun... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T09:35+0300

2024-10-28T09:35+0300

2024-10-28T09:37+0300

ekonomi

borsa

borsa istanbul

29 ekim

29 ekim cumhuriyet bayramı

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla beraber borsanın 28 Ekim'de açık mı yoksa yarım gün mü çalışacağı merak ediliyor. Binlerce yatırımcı tarafından "Borsa bugün açık mı? 29 Ekim'de borsa kapalı mı" sorularının yanıtı sorgulanıyor. Borsa bugün açık mı? Borsa İstanbul saat kaça kadar işlem görecek?Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1.5 günlük tatile girecek. 28 Ekim pazartesi günkü işlemlerin takası ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.28 Ekim Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) 28 Ekim Pazartesi işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay, endeks ve diğer sözleşmeler saat 12.40'ta sonlanacak. Pazartesi günü endeks vadeli kontratta akşam seansı da yapılmayacak.Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler, saat 11.30'a kadar yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/karti-olmayan-da-uymak-zorunda-7-bin-lira-uzeri-odemelerde-yeni-donemin-detaylari-belli-oldu-1089734701.html

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