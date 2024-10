https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/erdogandan-cumhuriyet-bayrami-mesaji-mucadelemizi-ne-teror-orgutu-ne-de-onlari-simartan-1089781866.html

Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı: Mücadelemizi ne terör örgütü ne de onları şımartan emperyalistler engelleyebilir

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim 2024

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0b/19/1051143931_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a9208044ea2c4ec675cb5792cbb521c.jpg

