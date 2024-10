https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/1089807832.html

Bilinmeyen ve insan Atatürk

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları gazeteci yazar Özlem Özdemir ve Prof. Dr. Cem Say oldu. 29.10.2024, Sputnik Türkiye

Programda, Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bilinmeyen gerçekler konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, gazeteci Özlem Özdemir ve Profesör Doktor Cem Say oldu. Atatürk'ün kadın haklarına bakışını, gazeteci Özlem Özdemir anlattıAtatürk'ün ve Cumhuriyet'in kadın haklarına ve kadın erkek eşitliğine bakışını gazeteci Özlem Özdemir, Radyo sputnik'te anlattı. Özdemir şunları söyledi: 'Atatürk, Osmanlı'nın bilimsizlikten yıkıldığını gördü' Say ise, Atatürk'ün bilime verdiği değeri anlattı. Say şu sözleri söyledi:

