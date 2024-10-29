Bilinmeyen ve insan Atatürk

'Hangi ekonomik seviyede olursa olsun, Türk kadınlarının batılı kadınlarla aynı seviyede olması ile ilgileniyor Atatürk. 'Türk kadını da aslında, bir Batılı kadınla aynı seviyeye ve haklara sahip olması gerekiyor' diye düşünüyor. Zaten yaptığı bütün devrimler de bunun sonucu. Kadın ve erkek öğretmenlerin birlikte aynı yerde bulunabildiği ilk etkinlik Maarif Kongresi, üstelik savaş sürerken yapılıyor. Erkek ve kadın öğretmenlerin gelecekte birlikte insan yetiştireceklerini belirterek kuracağı Cumhuriyet'in temellerinin nasıl olduğunu da gösteriyor. 1922'de üniversitelerde okumak için mücadele eden kadınların hareketi, aslında buradan aldıkları güçten kaynaklı. 1924 Anayasası yapılırken Atatürk, taslağa ısrarla her Türk erkek değil, 'her Türk' yazıyor ve mecliste kıyamet kopuyor. 1935'te Uluslararası Kadınlar Kongresi yapılıyor, delegeler geliyor ve hepsi bizim temsilcimiz olan kadınlara 'ne kadar şanslısınız, biz hala bu haklara sahip değiliz' diyor.'