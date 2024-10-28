Yavuz Ağıralioğlu A Parti'yi kurdu: A harfinin anlamı ne? Neden A Parti?

Kelime kavram yorgunluğu üzerine bir de biz yük olmayalım, Alfabenin ilk harfinden başlayalım dedim. Bu A Anadolu'nun A'sı, akıl ahlak adaletle kurduğumuz medeniyetin A'sı. Utanmanın arın A'sı. Türklerde eski bir gelenektir. Kahramanlık yapınca isim konulur. Biz niyetimizi beyan edelim, kahramanlık yaparsak, başarırsak, milletimiz bize ilk harfine edeben, yaptığımız işe hürmeten bize isim bulsun istedik. Amblemi anahtar olan gelen arkadaşlarımız da mesuliyetin bilsin diye neyi çözeceğini bilenler için partinin sembolü ile ismi birleşsin, anahtar olsun. Partimiz kısa takdimi A, mesuliyeti anahtar alan bir partidir.