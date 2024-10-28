https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yavuz-agiralioglu-a-partiyi-kurdu-a-harfinin-anlami-ne-neden-a-parti-1089756634.html
Yavuz Ağıralioğlu A Parti'yi kurdu: A harfinin anlamı ne? Neden A Parti?
Yavuz Ağıralioğlu A Parti'yi kurdu: A harfinin anlamı ne? Neden A Parti?
Sputnik Türkiye
Yavuz Ağıralioğlu, A Parti'yi kurdu. Partinin tanıtım toplantısında konuşan Ağıralioğlu, "Kelime kavram yorgunluğu üzerine bir de biz yük olmayalım, Alfabenin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
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İYİ Parti'den istifa eden eski milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yeni bir parti kurdu. Ağıralioğlu adı A Parti olan (Anahtar Parti) yeni partinin tanıtım toplantısında konuştu. Ağıralioğlu partinin ismine ilişkin "Kelime kavram yorgunluğu üzerine bir de biz yük olmayalım, Alfabenin ilk harfinden başlayalım dedim" ifadelerini kullandı ve partinin kısa adının A Partisi, mesuliyeti ve uzun adının ise Anahtar Partisi olduğunu belirtti.Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurduA Parti'nin A'sının anlamı ne?Yavuz Ağıralioğlu, A Partisi tanıtım toplantısında partinin adının anlamını anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/eski-iyi-parti-sozcusu-yavuz-agiroglu-anahtar-partinin-kurulus-dilekcesini-verdi-1089747035.html
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Yavuz Ağıralioğlu A Parti'yi kurdu: A harfinin anlamı ne? Neden A Parti?
Yavuz Ağıralioğlu, A Parti'yi kurdu. Partinin tanıtım toplantısında konuşan Ağıralioğlu, "Kelime kavram yorgunluğu üzerine bir de biz yük olmayalım, Alfabenin ilk harfinden başlayalım dedim" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu "Partimiz kısa takdimi A, mesuliyeti anahtar alan bir partidir" dedi.