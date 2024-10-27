https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/yavuz-agiralioglunun-partisinin-ismi-belli-oldu-1089722377.html

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi belli oldu

Sputnik Türkiye

Eski İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayınlandığı videoda yeni partisinin kuruluş dilekçesini 28 Ekim Pazartesi günü saat... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T14:51+0300

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politika

yavuz ağıralioğlu

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ümit özdağ

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seçim ve siyasi partiler yasası

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Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin ismi 'Anahtar Parti' olarak belirlenirken amblemi anahtar olacak.Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski İYİ Parti milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partisinin yarın kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim edeceklerini açıkladı. Ankara'da ATO Congresium'da yapılacak toplantıda partinin ismi ve amblemi ilk kez basına duyurulacak. Anahtar Parti kimin partisi?2023 yılında İYİ Parti'nden istifa eden milletvekili Yavuz Ağıralioğlu 'Anahtar Parti' isimli partinin kuruluşunu 28 Ekim tarihinde açıklayacak. Partinin amblemi anahtar olurken kısaltması A olacak.Yavuz Ağıralioğlu kimdir?Büyük Birlik Partisi ile siyasete başlayan Yavuz Ağıralioğlu 2018 yılında İYİ Parti'ye katılmıştı. Ardından 2023 yılında İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230602/iyi-partiden-istifa-eden-yavuz-agiralioglu-parti-mi-kuruyor-1071935990.html

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