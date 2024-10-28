https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/eski-iyi-parti-sozcusu-yavuz-agiroglu-anahtar-partinin-kurulus-dilekcesini-verdi-1089747035.html
Eski İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıroğlu, Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesini verdi
Eski İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıroğlu, Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesini verdi
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıroğlu ve ekibi, Türkiye'nin ekim 2024 itibariyle 156. siyasi partisi olmak için İçişleri Bakanlığı'na Anahtar Parti'nin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T13:01+0300
2024-10-28T13:01+0300
2024-10-28T13:01+0300
politika
yavuz ağıralioğlu
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içişleri bakanlığı
siyasi parti
anahtar parti
iyi parti
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre Türkiye'de ekim 2024 itibariyle 155 siyasi partii etkin durumda. 156. siyasi parti olmak için, İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz sözlerinden esinlendik'A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak." dedi.İsmimize takılmayınPartinin adı üzerinde yorumlar yapıldığını belirten Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır." diye konuştu.
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Eski İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıroğlu, Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesini verdi
İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıroğlu ve ekibi, Türkiye'nin ekim 2024 itibariyle 156. siyasi partisi olmak için İçişleri Bakanlığı'na Anahtar Parti'nin kuruluş dilekçesini verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı verilerine göre Türkiye'de ekim 2024 itibariyle 155 siyasi partii etkin durumda. 156. siyasi parti olmak için, İYİ Parti'den istifa eden eski Sözcü ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun başkanlığındaki Anahtar Parti'nin (A Parti) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz sözlerinden esinlendik'
A Parti Teşkilat Başkanı Ayhan Erel İçişleri Bakanlığı önünde yaptığı açıklamada, "Atatürk, 28 Ekim'de 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip, biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz. Bu parti, Türk milletinin kem talihini değiştirecek ve Türk devletinin üzerindeki kara bulutlar üzerine bir güneş gibi doğacak." dedi.
Partinin adı üzerinde yorumlar yapıldığını belirten Erel, "Kısa adı A Parti, uzun adıyla Anahtar Parti. Milletimiz isme takılmasın. Biz yapacağımız icraatlarla Türk milletinin problemlerini çözerek, Allah'ın izniyle çok kısa bir sürede Türkiye'deki öncelikle muhalefet boşluğunu, akabinde zamanında veya erken yapılacak bir seçimde de var olan iktidar boşluğunu doldurarak, Türk milletiyle birlikte devletimizi güçlü, milletimizi mutlu kılacağız. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır." diye konuştu.