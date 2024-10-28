https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ulastirma-bakanligi-duyurdu-29-ekimde-marmaray-izban-baskentray-ve-istanbul-havalimani-metrosu-1089742368.html
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Marmaray, İzban, Başkentray ve İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Marmaray, İzban, Başkentray ve İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi?
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T11:29+0300
2024-10-28T11:29+0300
2024-10-28T11:33+0300
türkiye
29 ekim cumhuriyet bayramı
marmaray
izban
pendik-sabiha gökçen havalimanı metrosu
istanbul havalimanı
gayrettepe
başkentray
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek. Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak." ifadesini kullandı.Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/borsa-bugun-28-ekim-acik-mi-calisiyor-mu-borsa-yarin-29-ekim-kapali-mi-1089736828.html
türkiye
istanbul havalimanı
gayrettepe
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Marmaray, İzban, Başkentray ve İstanbul Havalimanı metrosu ücretsiz mi?
11:29 28.10.2024 (güncellendi: 11:33 28.10.2024)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu yarın ücretsiz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ücretsiz hizmet verecek.
Bakan Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Bakanlığa bağlı Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz kullanacak." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmayı ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."