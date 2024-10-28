https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/rus-topraklarinda-yabanci-parali-askerlerinin-varligi-bunun-rusya-ile-nato-arasinda-bir-savas-1089766989.html
‘Rus topraklarında yabancı paralı askerlerinin varlığı bunun Rusya ile NATO arasında bir savaş olduğunu gösteriyor’
‘Rus topraklarında yabancı paralı askerlerinin varlığı bunun Rusya ile NATO arasında bir savaş olduğunu gösteriyor’
Sputnik Türkiye
Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışan sabotajcıların arasında yabancı paralı askerlerin yer almasını yorumlayan İranlı uzman Abşenas, Rus... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T20:34+0300
2024-10-28T20:34+0300
2024-10-28T20:37+0300
dünya
rusya
bryansk
sabotaj
sabotaj
iranlı
uzman
yorum
paralı asker
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089288890_0:49:2860:1658_1920x0_80_0_0_bda3c3f1e2f7225655c9a471b61a1857.jpg
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin bulunması ile ilgili yorumlarını paylaştı.“Ukrayna birliklerinin Rusya ile cephe çatışmalarında defalarca yenilgiye uğratılmasından ve Ukrayna gençliğinin ABD çıkarları için savaşma konusundaki isteksizliğinden sonra Amerikalıların ve NATO'nun doğrudan Ukrayna'ya asker göndermekten başka çaresi kalmamış gibi görünüyor” diyen Abşenas, sözlerini şöyle sürdürdü:NATO ülkelerinin sahaya kendi askerlerini göndermek zorunda kalmış olmasının Ukrayna'nın bu savaştaki durumunun ne kadar kötü olduğunu da kanıtladığına dikkat çeken Abşenas, “Ancak önemli olan nokta, askerlerini başka savaşlara sürüklemek istemediğini ve yabancı paralı askerlere yatırım yaparak çıkarlarını korumaya çalıştığını ileri süren ABD yönetiminin artık askerlerini doğrudan Ukrayna'ya göndermesi ve bunların birçoğunun yakın zamanda ABD'ye tabutlar içinde dönecek olmasıdır” vurgusunu yaptı.İranlı uzman, “ABD'nin THAAD füze savunma sistemlerini İsrail'e gönderdiği ve Amerikan subaylarının İsrail'in güvenliğini sağlamakla görevlendirildiği bu dönemde söz konusu olay daha da büyük bir önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
rusya
bryansk
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089288890_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_51d90d47c8af1e254c8dd59277358ae8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, iranlı, uzman, yorum, paralı asker, abd, nato
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, iranlı, uzman, yorum, paralı asker, abd, nato
‘Rus topraklarında yabancı paralı askerlerinin varlığı bunun Rusya ile NATO arasında bir savaş olduğunu gösteriyor’
20:34 28.10.2024 (güncellendi: 20:37 28.10.2024)
Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışan sabotajcıların arasında yabancı paralı askerlerin yer almasını yorumlayan İranlı uzman Abşenas, Rus topraklarında yabancı paralı askerlerinin varlığının bunun Rusya ile Ukrayna arasında değil Rusya ile NATO arasında bir savaş olduğunu gösterdiğini vurguladı.
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Emad Abşenas, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin bulunması ile ilgili yorumlarını paylaştı.
“Ukrayna birliklerinin Rusya ile cephe çatışmalarında defalarca yenilgiye uğratılmasından ve Ukrayna gençliğinin ABD çıkarları için savaşma konusundaki isteksizliğinden sonra Amerikalıların ve NATO'nun doğrudan Ukrayna'ya asker göndermekten başka çaresi kalmamış gibi görünüyor” diyen Abşenas, sözlerini şöyle sürdürdü:
Yabancı paralı askerlerin çatışmalardaki varlığı, bunun Rusya ile Ukrayna arasında değil Rusya ile NATO arasında bir savaş olduğunu gösteriyor, ki bu konu Rusya Devlet Başkanı (Vladimir Putin) tarafından BRICS ülkelerinin medya yöneticileri ile yaptığı görüşmede dile getirilmişti. Bu durum, Rusya'nın sınırlarını korumak ve düşmanı topraklarından çıkarmak için Ukrayna'da özel askeri operasyonu başlatma konusunda en başından beri haklı olduğunu gösteriyor.
NATO ülkelerinin sahaya kendi askerlerini göndermek zorunda kalmış olmasının Ukrayna'nın bu savaştaki durumunun ne kadar kötü olduğunu da kanıtladığına dikkat çeken Abşenas, “Ancak önemli olan nokta, askerlerini başka savaşlara sürüklemek istemediğini ve yabancı paralı askerlere yatırım yaparak çıkarlarını korumaya çalıştığını ileri süren ABD yönetiminin artık askerlerini doğrudan Ukrayna'ya göndermesi ve bunların birçoğunun yakın zamanda ABD'ye tabutlar içinde dönecek olmasıdır” vurgusunu yaptı.
İranlı uzman, “ABD'nin THAAD füze savunma sistemlerini İsrail'e gönderdiği ve Amerikan subaylarının İsrail'in güvenliğini sağlamakla görevlendirildiği bu dönemde söz konusu olay daha da büyük bir önem kazanıyor” ifadelerini kullandı.