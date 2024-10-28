https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ozgur-ozel-imamogluna-iliskin-siyasi-yasak-aciklamasi-oyle-bir-surec-yurur-ki-aday-olur-1089737500.html
Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'
Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun siyasi yasak davasına ilişkin "Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur" diye açıklama yaptı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T09:52+0300
2024-10-28T09:52+0300
2024-10-28T09:54+0300
politika
chp
ekrem imamoğlu
özgür özel
siyasi yasak
cumhurbaşkanlığı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında istenen siyasi yasak ve hapis kararı İstinaf’ta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.İmamoğlu'nun siyasi yasak davasıGazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun hakkında açılan dava ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin gündem hakkında konuştu. Özel, Altaylı’nın “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-imamoglundan-siyasi-yasak-aciklamasi-1088479155.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-partimiz-aday-gosterirse-aday-oluruz-1088469613.html
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Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'
09:52 28.10.2024 (güncellendi: 09:54 28.10.2024)
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun siyasi yasak davasına ilişkin "Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur" diye açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında istenen siyasi yasak ve hapis kararı İstinaf’ta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.
İmamoğlu'nun siyasi yasak davası
Gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun hakkında açılan dava ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin gündem hakkında konuştu. Özel, Altaylı’nın “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine şunları kaydetti:
“Ondan çok emin olmasın. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar İstinaf kararı, adaylığa engel değil. Yargıtay’ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine.”