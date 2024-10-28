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Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'
Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun siyasi yasak davasına ilişkin "Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur" diye açıklama yaptı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T09:52+0300
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özgür özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında istenen siyasi yasak ve hapis kararı İstinaf’ta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.İmamoğlu'nun siyasi yasak davasıGazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun hakkında açılan dava ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin gündem hakkında konuştu. Özel, Altaylı’nın “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine şunları kaydetti:
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imamoğlu, imamoğlu siyasi yasak, imamoğlu siyasi yasak alırsa ne olur, imamoğlu siyasi yasak davası

Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'

09:52 28.10.2024 (güncellendi: 09:54 28.10.2024)
© AA / CHP/Alp Eren KayaCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© AA / CHP/Alp Eren Kaya
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CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun siyasi yasak davasına ilişkin "Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur" diye açıklama yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında istenen siyasi yasak ve hapis kararı İstinaf’ta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
POLİTİKA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' açıklaması
26 Eylül, 17:23

İmamoğlu'nun siyasi yasak davası

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun hakkında açılan dava ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin gündem hakkında konuştu. Özel, Altaylı’nın “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine şunları kaydetti:
“Ondan çok emin olmasın. Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur. Ayrıca şu anda çıkacak karar İstinaf kararı, adaylığa engel değil. Yargıtay’ın onay aşamasına kadar öyle bir süreç yürür ki pişman olurlar bu kararı verdiklerine.”
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Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Partimiz aday gösterirse aday oluruz'
26 Eylül, 14:00
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