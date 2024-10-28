https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ozgur-ozel-imamogluna-iliskin-siyasi-yasak-aciklamasi-oyle-bir-surec-yurur-ki-aday-olur-1089737500.html

Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'

Özgür Özel İmamoğlu'na ilişkin siyasi yasak açıklaması: 'Öyle bir süreç yürür ki aday olur'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu'nun siyasi yasak davasına ilişkin "Öyle bir süreç yürür ki Ekrem Bey aday olur" diye açıklama yaptı. 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T09:52+0300

2024-10-28T09:52+0300

2024-10-28T09:54+0300

politika

chp

ekrem imamoğlu

özgür özel

siyasi yasak

cumhurbaşkanlığı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hakkında istenen siyasi yasak ve hapis kararı İstinaf’ta olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanı adaylığı hakkında konuştu.İmamoğlu'nun siyasi yasak davasıGazeteci Fatih Altaylı’nın sorularını yanıtlayan Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu’nun hakkında açılan dava ve cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin gündem hakkında konuştu. Özel, Altaylı’nın “Ekrem Bey aday olamaz” demesi üzerine şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/istanbul-buyuksehir-belediye-baskani-imamoglundan-siyasi-yasak-aciklamasi-1088479155.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240926/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-partimiz-aday-gosterirse-aday-oluruz-1088469613.html

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