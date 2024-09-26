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Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Partimiz aday gösterirse aday oluruz'
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Partimiz aday gösterirse aday oluruz'
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık... 26.09.2024, Sputnik Türkiye
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politika
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Adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şunları ifade etti:İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen kamu görevlisine hakaret davası ve olası siyaset yasağı ilişkin de konuşan Yavaş, davanın siyasi bir dava olduğunu siyasi yasak getirilmesini beklemediğini dile getirdi.
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mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, chp, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, cumhurbaşkanlığı, chp, ekrem imamoğlu, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması: 'Partimiz aday gösterirse aday oluruz'

14:00 26.09.2024 (güncellendi: 14:04 26.09.2024)
© AA / Fatih KurtAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kızının Londra'daki evini 465 bin sterline aldığını açıkladı. Yavaş, alım sırasında 372 bin 999 sterlin için banka kredisi çekildiğini ve kredinin 32 yıl taksitle geri ödeneceğini belgeleriyle açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
© AA / Fatih Kurt
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur."
Adaylık tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, şunları ifade etti:
"Bu tartışmaları üzücü ve gereksiz buluyoruz. Adaylık tartışmalarını bilerek çıkarıyorlar. Her zaman söylüyoruz; partimiz aday gösterirse aday oluruz. Boş laflarla zamanımı tüketecek değilim. Sayın İmamoğlu'nun ve benim ağzımdan bir şey çıkmadığı halde kulis bilgisi adı altında hem hükümeti eleştirip hem de hükümete hizmet edecek gereksiz tartışmalar yaptırıyorlar ve gündemi unutturuyorlar. Ülkenin tek gündemi emeklilerin durumu, yaklaşan kış şartları, dar gelirli vatandaşlarımız aç yaşıyorlar. Partimiz aday gösterirse aday oluruz. Türkçe konuşuyoruz ve gayet açık konuşuyoruz. Onun haricinde söylenen sözlerin kıymeti harbiyesi yoktur. Muhalefet tüm gücüyle sıkıntıların çözümü konusunda çalışmalı. Bunun haricinde konuşulanlar boş laftır."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kamuoyunda 'ahmak davası' olarak bilinen kamu görevlisine hakaret davası ve olası siyaset yasağı ilişkin de konuşan Yavaş, davanın siyasi bir dava olduğunu siyasi yasak getirilmesini beklemediğini dile getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2024
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