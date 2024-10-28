https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/milyonlar-yakindan-takip-ediyor-2025-asgari-ucret-zammi-icin-kulislerde-konusulan-oran-ortaya-cikti-1089742493.html

Milyonlar yakından takip ediyor: 2025 asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan oran ortaya çıktı

Milyonlar yakından takip ediyor: 2025 asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan oran ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

"2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak" sorusu aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte yanıt arıyor. Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu, toplantısı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T11:34+0300

2024-10-28T11:34+0300

2024-10-28T11:34+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

maaş

brüt maaş

net maaş

emekli maaşı

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Yıl sonu yaklaşırken, 2025'te asgari ücrete yapılacak zam konusunda beklentiler şekillenmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor. Asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili kulislerde de hareketlilik yaşanıyor. Sabah'ın haberine göre, 2025 asgari ücret zammı için değerlendirmeler başladı. Ekonomi yönetimi yüzde 25, AK Parti yönetimi ise 28-30 artış öngörüyor. Ortaya çıkacak tablo ile ilgili etki analizleri yapılıyor. 2025'te asgari ücret ne kadar olacak?Ekonomi yönetiminin yüzde 25'lik bir artış üzerinde durduğu belirtiliyor. AK Parti'de asgari ücret için yüzde 28-30 aralığı değerlendiriliyor. AK Parti kaynakları, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" dediler. Bu 2 oran ile ilgili etki analizlerinin de yapıldığı belirtiliyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmeler başladı. Emekli maaş artıklarının normal sistem içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam yılsonu enflasyon oranına göre ortaya çıkacak. AK Parti en düşük emekli maaşını ise masaya değerlendirmeye aldı. 12 bin 500 lira alan en düşük emekli maaşının emekliye verilen zam çerçevesinde artırılması gündemde.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/en-dusuk-emekli-maasi-ne-kadar-olacak-2-rakam-on-plana-cikti-1089735187.html

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