https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/milli-futbolcu-kerem-akturkoglu-portekizde-mansetlerde-ruya-gibi-bir-oyun-oynuyor-1089736678.html
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlerde: 'Rüya gibi bir oyun oynuyor'
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlerde: 'Rüya gibi bir oyun oynuyor'
Sputnik Türkiye
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da yarım saatte 3 gol atarak 'hat-trick' yaptı. Son zamanların yükselen yıldızı olan futbolcu hakkında Portekiz... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T09:26+0300
2024-10-28T09:26+0300
2024-10-28T09:26+0300
spor
kerem aktürkoğlu
benfica futbol takımı
portekiz
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
avrupa futbol şampiyonası
hat-trick
lig
galatasaray sk
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Portekiz 1. Futbol Ligi’nin 8. haftasında Benfica, Türk milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun etkileyici performansıyla Rio Ave’yi 5-0 mağlup etti. Luz Stadı’ndaki mücadelede Kerem, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıda takımını 3-0 öne taşıyarak 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.İkinci yarıda taraftarın alkışları eşliğinde 63. dakikada oyundan çıkan Kerem’in yerine Mohammed Zeki Amdouni dahil oldu. Maçın geri kalanında ise Benfica, 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni’nin attığı gollerle skoru 5-0’a taşıdı.Gol krallığı yarışına oynuyorBu galibiyetin ardından puanını 19’a yükselten Benfica, ligde 3. sıradaki yerini korumayı başardı. Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 4 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında toplam 8 gol kaydetti. Yedi maçın altısında gol atarak skora doğrudan katkı yapan Kerem, Boavista karşılaşmasında ise gol bulamamasına rağmen 2 asist yaptı. Ligde toplam 5 gole ulaşan milli futbolcu, gol krallığı yarışında 3. sıraya yükseldi.Kerem Aktürkoğlu, kariyerindeki 4. 'hat-trick'ini bu maçta gerçekleştirirken, daha önce Galatasaray formasıyla 2, Erzincanspor formasıyla ise 1 kez 'hat-trick' yapmıştı. Portekiz onu konuşuyor Maç sonrası Portekiz televizyonuna konuşan Aktürkoğlu, "Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.Diğer yandan Portekiz basını da internet sayfalarında 'hat-trick' yapan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. Medyada oyuncu hakkında 'Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov', 'Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı', 'Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti' ifadelerini kullandı.
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kerem aktürkoğlu, benfica futbol takımı, portekiz, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, hat-trick, lig, galatasaray sk
kerem aktürkoğlu, benfica futbol takımı, portekiz, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), avrupa futbol şampiyonası, hat-trick, lig, galatasaray sk
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Portekiz'de manşetlerde: 'Rüya gibi bir oyun oynuyor'
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da yarım saatte 3 gol atarak 'hat-trick' yaptı. Son zamanların yükselen yıldızı olan futbolcu hakkında Portekiz medyası ilgiyle bahsederken, Aktürkoğlu ise "Hayallerimi yaşıyorum" dedi.
Portekiz 1. Futbol Ligi’nin 8. haftasında Benfica, Türk milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun etkileyici performansıyla Rio Ave’yi 5-0 mağlup etti. Luz Stadı’ndaki mücadelede Kerem, 12, 16 ve 45+2. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıda takımını 3-0 öne taşıyarak 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.
İkinci yarıda taraftarın alkışları eşliğinde 63. dakikada oyundan çıkan Kerem’in yerine Mohammed Zeki Amdouni dahil oldu. Maçın geri kalanında ise Benfica, 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Amdouni’nin attığı gollerle skoru 5-0’a taşıdı.
Gol krallığı yarışına oynuyor
Bu galibiyetin ardından puanını 19’a yükselten Benfica, ligde 3. sıradaki yerini korumayı başardı. Kerem Aktürkoğlu ise bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 4 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında toplam 8 gol kaydetti. Yedi maçın altısında gol atarak skora doğrudan katkı yapan Kerem, Boavista karşılaşmasında ise gol bulamamasına rağmen 2 asist yaptı. Ligde toplam 5 gole ulaşan milli futbolcu, gol krallığı yarışında 3. sıraya yükseldi.
Kerem Aktürkoğlu, kariyerindeki 4. 'hat-trick'ini bu maçta gerçekleştirirken, daha önce Galatasaray formasıyla 2, Erzincanspor formasıyla ise 1 kez 'hat-trick' yapmıştı.
Maç sonrası Portekiz televizyonuna konuşan Aktürkoğlu, "Tüm hayallerimi gerçekleştiriyorum ve bunu adım adım yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu stadyumu seviyorum çünkü bana şans veriyor. Burada oynadığım her maçta gol attım ve umarım böyle devam eder." şeklinde konuştu.
Diğer yandan Portekiz basını da internet sayfalarında 'hat-trick' yapan Aktürkoğlu'na övgüler yağdırdı. Medyada oyuncu hakkında 'Benfica'nın gol yağmurunda Aktürkoğlu şov', 'Aktürkoğlu rüya gibi bir ilk yarı oynadı ve yarım saatte üç gol attı', 'Benfica, kırılgan Rio Ave'yi Aktürkoğlu'nun hat-trick ile yerle bir etti' ifadelerini kullandı.