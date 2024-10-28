https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/yusuf-yazici-olympiakos-formasiyla-ciktigi-ilk-macta-sakatlandi-1089733040.html
Yusuf Yazıcı Olympiakos formasıyla çıktığı ilk maçta sakatlandı
Yusuf Yazıcı Olympiakos formasıyla çıktığı ilk maçta sakatlandı
Sputnik Türkiye
Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı ilk karşılaşmasında sakatlandı. Uzatma dakikalarında sakatlanan futbolcu maça devam edemedi. 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T02:37+0300
2024-10-28T02:37+0300
2024-10-28T02:41+0300
spor
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yusuf yazıcı
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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı. Yazıcı'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.Olympiakos'un deplasmanda Asteras'a 1-0 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna giren 27 yaşındaki Yazıcı, uzatma bölümünde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.Olympiakos'tan Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında henüz açıklama gelmedi.
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Yusuf Yazıcı Olympiakos formasıyla çıktığı ilk maçta sakatlandı
02:37 28.10.2024 (güncellendi: 02:41 28.10.2024)
Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos'ta forma giyen Yusuf Yazıcı ilk karşılaşmasında sakatlandı. Uzatma dakikalarında sakatlanan futbolcu maça devam edemedi.
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı Yunanistan Süper Ligi'nde Olympiakos ile çıktığı ilk maçta sakatlandı. Yazıcı'nın çapraz bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.
Olympiakos'un deplasmanda Asteras'a 1-0 kaybettiği maçın 70. dakikasında oyuna giren 27 yaşındaki Yazıcı, uzatma bölümünde sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Olympiakos'tan Yusuf Yazıcı'nın sakatlığı hakkında henüz açıklama gelmedi.