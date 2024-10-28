https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ingilterede-isci-partisi-yumruklu-kavgada-goruntulenen-milletvekilini-uzaklastirdi-1089742676.html

İngiltere'de İşçi Partisi, yumruklu kavgada görüntülenen milletvekilini uzaklaştırdı

İngiltere'de İşçi Partisi, yumruklu kavgada görüntülenen milletvekilini uzaklaştırdı

Sputnik Türkiye

İngiltere'de iktidar olan İşçi Partisi, sokakta bir adamı yumrukladığını gösteren videonun ardından Milletvekili Mike Amesbury'yi parti üyeliğini askıya aldı... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T12:32+0300

2024-10-28T12:32+0300

2024-10-28T12:32+0300

dünya

ingiltere

işçi partisi

milletvekili

yumruklu kavga

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İşçi Partisi'nin Runcorn ve Helsby bölgesini temsilen seçilen Milletvekili Amesbury, olayla ilgili yaptığı açıklamada arkadaşlarıyla birlikteyken kendisini tehdit eden bir olay yaşandığını ifade ederek 26 Ekim sabahı polise gidip karıştığı olayı rapor ettiğini ifade etti. İsmi açıklanmayan bir İşçi Partisi sözcüsü, konuyla ilgili basına açıklama yapıp “Bu soruşturmalar devam ettiği için İşçi Partisi, Sayın Amesbury'nin İşçi Partisi üyeliğini idari olarak askıya almıştır” dedi. Polis ise isim vermeyerek “55 yaşındaki bir adam bu olayla ilgili olarak polis tarafından gönüllü olarak sorgulanmıştır. O zamandan beri daha ileri soruşturmalar için serbest bırakıldı” dedi.Milletvekili Amesbury'nin kavga görüntülerini içeren videosunun sosyal medyaya yansımasının ardından kendisinin İngiltere'deki protestolarda şiddet içeren düzensizlik için talep ettiği 5 yıl hapis cezası açıklamaları tekrar gündem oldu. Sosyal medya gönderilerinden alıntılar, Amesbury'nin videosuyla birlikte gündemde yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın şiddet içeren olaylara karışanlara 5 yıla kadar hapis cezası istediği gönderiye cevap veren Amesbury "Haydutlar ve suçlular için aşağıda neler bekleyeceğinizi görün" mesajını paylamış.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/trump-ingiltere-isci-partisinin-secimlere-mudahale-ettigini-iddia-ederek-sorusturma-acilmasini-1089566554.html

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ingiltere, işçi partisi, milletvekili, yumruklu kavga