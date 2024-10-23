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Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek soruşturma açılmasını talep etti
Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek soruşturma açılmasını talep etti
Sputnik Türkiye
ABD Başkan adayı Donald Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, ABD seçimlerine müdahalede bulunduğunu iddia etti. Trump'ın rakibi Kamala Harris destekçisi İşçi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T15:10+0300
2024-10-23T15:10+0300
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Donald Trump'ın yürüttüğü başkanlık kampanyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin, Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, rakibi olan Kamala Harris'in kampanyasını desteklemek için İngiltere'nin İşçi Partisi'nden 100 çalışanın ABD'ye gitmesine atıfta bulundu.Trump'ın kampanyasında üzerinde durulan konuda, 'İngiliz hükümeti temsilcilerinin daha önce ABD'de kapı kapı dolaşmaya çıktıklarında onlar için iyi sonuçlar doğurmadığı' belirtilerek 'son haftalarda İşçi Partisi'nin, 5 Kasım seçimlerini etkilemek amacıyla Harris için zorlu olan eyaletlerde kampanya yapmaları için parti üyelerini ABD'ye gönderdikleri' iddia edildi.Seçimlere 'yabancı uyruklular tarafından açık bir şekilde müdahalede bulunulduğunu' belirten Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin yazdığı mektupta, konu hakkında derhal bir soruşturma başlatılması talep ediliyor.Keir Starmer, üyelerin gönüllü olarak hareket ettiğini belirttiİddialara karşılık olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri öncesinde 'Harris için gönüllü destek sağlamak isteyen parti üyelerinin, İşçi Partisi çalışma saatlerinde değil, boş zamanlarında desteklerini sunduklarını' belirtti.Başbakan Starmer, 'İşçi Parti gönüllülerinin diğer seçimlerde yaptıkları gibi bu seçimde de istediklerini yaptıklarını ve bu durumun Trump ile arasındaki iyi ilişkiyi tehlikeye atmayacağını' vurguladı.
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abd, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, donald trump, ingiltere, keir starmer, işçi partisi, seçim kampanyası

Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek soruşturma açılmasını talep etti

15:10 23.10.2024
© İHA / ERIK S. LESSERepa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER
epa11624261 Former US president and Republican presidential nominee Donald Trump speaks during a campaign event at the Mosack Group, a commercial plumbing manufacturer in Mint Hill, North Carolina, USA, 25 September 2024. Trump is running against Democratic US Vice President Kamala Harris. EPA-EFE/ERIK S. LESSER - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© İHA / ERIK S. LESSER
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ABD Başkan adayı Donald Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, ABD seçimlerine müdahalede bulunduğunu iddia etti. Trump'ın rakibi Kamala Harris destekçisi İşçi Parti üyelerinin, Harris kampanyalarında yardımcı olarak 5 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerine açıkça müdahale etmesi hakkında soruşturulma başlatılması talep edildi.
Donald Trump'ın yürüttüğü başkanlık kampanyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin, Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, rakibi olan Kamala Harris'in kampanyasını desteklemek için İngiltere'nin İşçi Partisi'nden 100 çalışanın ABD'ye gitmesine atıfta bulundu.
Trump'ın kampanyasında üzerinde durulan konuda, 'İngiliz hükümeti temsilcilerinin daha önce ABD'de kapı kapı dolaşmaya çıktıklarında onlar için iyi sonuçlar doğurmadığı' belirtilerek 'son haftalarda İşçi Partisi'nin, 5 Kasım seçimlerini etkilemek amacıyla Harris için zorlu olan eyaletlerde kampanya yapmaları için parti üyelerini ABD'ye gönderdikleri' iddia edildi.
Seçimlere 'yabancı uyruklular tarafından açık bir şekilde müdahalede bulunulduğunu' belirten Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin yazdığı mektupta, konu hakkında derhal bir soruşturma başlatılması talep ediliyor.

Keir Starmer, üyelerin gönüllü olarak hareket ettiğini belirtti

İddialara karşılık olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri öncesinde 'Harris için gönüllü destek sağlamak isteyen parti üyelerinin, İşçi Partisi çalışma saatlerinde değil, boş zamanlarında desteklerini sunduklarını' belirtti.
Başbakan Starmer, 'İşçi Parti gönüllülerinin diğer seçimlerde yaptıkları gibi bu seçimde de istediklerini yaptıklarını ve bu durumun Trump ile arasındaki iyi ilişkiyi tehlikeye atmayacağını' vurguladı.
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