https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/trump-ingiltere-isci-partisinin-secimlere-mudahale-ettigini-iddia-ederek-sorusturma-acilmasini-1089566554.html

Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek soruşturma açılmasını talep etti

Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek soruşturma açılmasını talep etti

Sputnik Türkiye

ABD Başkan adayı Donald Trump, İngiltere İşçi Partisi'nin, ABD seçimlerine müdahalede bulunduğunu iddia etti. Trump'ın rakibi Kamala Harris destekçisi İşçi... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T15:10+0300

2024-10-23T15:10+0300

2024-10-23T15:10+0300

dünya

abd

abd başkanlık seçimleri

abd başkan adaylığı

donald trump

ingiltere

keir starmer

işçi partisi

seçim kampanyası

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Donald Trump'ın yürüttüğü başkanlık kampanyası, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın liderliğindeki İşçi Partisi'nin, Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini iddia etti. Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Trump, rakibi olan Kamala Harris'in kampanyasını desteklemek için İngiltere'nin İşçi Partisi'nden 100 çalışanın ABD'ye gitmesine atıfta bulundu.Trump'ın kampanyasında üzerinde durulan konuda, 'İngiliz hükümeti temsilcilerinin daha önce ABD'de kapı kapı dolaşmaya çıktıklarında onlar için iyi sonuçlar doğurmadığı' belirtilerek 'son haftalarda İşçi Partisi'nin, 5 Kasım seçimlerini etkilemek amacıyla Harris için zorlu olan eyaletlerde kampanya yapmaları için parti üyelerini ABD'ye gönderdikleri' iddia edildi.Seçimlere 'yabancı uyruklular tarafından açık bir şekilde müdahalede bulunulduğunu' belirten Trump'ın kampanyasını yürüten ekibin yazdığı mektupta, konu hakkında derhal bir soruşturma başlatılması talep ediliyor.Keir Starmer, üyelerin gönüllü olarak hareket ettiğini belirttiİddialara karşılık olarak İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 5 Kasım'da yapılacak olan ABD Başkanlık seçimleri öncesinde 'Harris için gönüllü destek sağlamak isteyen parti üyelerinin, İşçi Partisi çalışma saatlerinde değil, boş zamanlarında desteklerini sunduklarını' belirtti.Başbakan Starmer, 'İşçi Parti gönüllülerinin diğer seçimlerde yaptıkları gibi bu seçimde de istediklerini yaptıklarını ve bu durumun Trump ile arasındaki iyi ilişkiyi tehlikeye atmayacağını' vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/abd-baskani-biden-bunu-bes-yil-once-soyleseydim-beni-hapse-atardiniz-trumpi-hapse-atmaliyiz-1089564663.html

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abd, abd başkanlık seçimleri, abd başkan adaylığı, donald trump, ingiltere, keir starmer, işçi partisi, seçim kampanyası