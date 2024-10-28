https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/gumruk-muhafaza-ekiplerini-bile-sasirtti-misirdan-kacak-yollarla-canli-nil-timsahi-getirdi-1089756705.html

Gümrük Muhafaza ekiplerini bile şaşırttı: Mısır'dan kaçak yollarla canlı Nil timsahı getirdi

Gümrük Muhafaza ekiplerini bile şaşırttı: Mısır'dan kaçak yollarla canlı Nil timsahı getirdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcunun bavulundan Mısır'dan kaçak olarak getirilen timsahlar çıktı. Bir kısmı canlı olan timsahlar koruma altına... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T15:49+0300

2024-10-28T15:49+0300

2024-10-28T15:49+0300

yaşam

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nil timsahı

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Mısır'dan kaçak yollarla İstanbul'a getirilen Nil timsahları ve Nil varanlarına el konuldu. Bir yolcunun valizinde ele geçirilen timsahların bir kısmı canlı olarak bulundu. Valizinden çıktıTarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı. Yolcunun valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.17 timsahtan 12'si canlıGümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.Dünyanın ikinci en büyük timsahıCrocodylus niloticus, timsahgiller familyasından sürüngen türü. Afrika'daki 3 timsah türünün en büyüğü. Ayrıca tuzlu su timsahının ardından dünyanın ikinci en büyük timsahıdır. Uzunluğu ortalama 5 m'dir. Hatta 6,1 m uzunluğu erişebilen bir timsah kaydedilmiştir. Yetişkin bir erkeğin ağırlığı 500 kg civarındadır.

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sabiha gökçen havaalanı

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