https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/gumruk-muhafaza-ekiplerini-bile-sasirtti-misirdan-kacak-yollarla-canli-nil-timsahi-getirdi-1089756705.html
Gümrük Muhafaza ekiplerini bile şaşırttı: Mısır'dan kaçak yollarla canlı Nil timsahı getirdi
Gümrük Muhafaza ekiplerini bile şaşırttı: Mısır'dan kaçak yollarla canlı Nil timsahı getirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcunun bavulundan Mısır'dan kaçak olarak getirilen timsahlar çıktı. Bir kısmı canlı olan timsahlar koruma altına... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T15:49+0300
2024-10-28T15:49+0300
2024-10-28T15:49+0300
yaşam
sabiha gökçen havaalanı
kaçakçılık
gümrük muhafaza
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istanbul gümrük muhafaza
timsah
nil timsahı
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Mısır'dan kaçak yollarla İstanbul'a getirilen Nil timsahları ve Nil varanlarına el konuldu. Bir yolcunun valizinde ele geçirilen timsahların bir kısmı canlı olarak bulundu. Valizinden çıktıTarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı. Yolcunun valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.17 timsahtan 12'si canlıGümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.Dünyanın ikinci en büyük timsahıCrocodylus niloticus, timsahgiller familyasından sürüngen türü. Afrika'daki 3 timsah türünün en büyüğü. Ayrıca tuzlu su timsahının ardından dünyanın ikinci en büyük timsahıdır. Uzunluğu ortalama 5 m'dir. Hatta 6,1 m uzunluğu erişebilen bir timsah kaydedilmiştir. Yetişkin bir erkeğin ağırlığı 500 kg civarındadır.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/evinde-15-metrelik-timsah-besleyen-supheli-gozaltina-alindi-1085114386.html
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nil timsahı, nil timsahı nedir, nil timsahı nerede yaşar, türkiyede timsah var mı, nil timsahı boyu,
Gümrük Muhafaza ekiplerini bile şaşırttı: Mısır'dan kaçak yollarla canlı Nil timsahı getirdi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcunun bavulundan Mısır'dan kaçak olarak getirilen timsahlar çıktı. Bir kısmı canlı olan timsahlar koruma altına alındı.
Mısır'dan kaçak yollarla İstanbul'a getirilen Nil timsahları ve Nil varanlarına el konuldu. Bir yolcunun valizinde ele geçirilen timsahların bir kısmı canlı olarak bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Mısır'dan ülkeye giriş yapan F.H'nin valizinde arama yapıldı. Yolcunun valizinde 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)' listelerinde bulunan hayvanlar tespit edildi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin DKMP ekipleriyle yaptığı inceleme sonucu Hatay'a götürülmek üzere ülkeye getirildiği anlaşılan ve gerekli belgeleri bulunmayan 12'si canlı, 5'i ölü 17 Nil timsahı ile 5'i canlı, 5'i ölü 10 Nil varanına el konuldu. Canlı hayvanlar DKMP ekiplerince koruma altına alındı.
Dünyanın ikinci en büyük timsahı
Crocodylus niloticus, timsahgiller familyasından sürüngen türü. Afrika'daki 3 timsah türünün en büyüğü. Ayrıca tuzlu su timsahının ardından dünyanın ikinci en büyük timsahıdır. Uzunluğu ortalama 5 m'dir. Hatta 6,1 m uzunluğu erişebilen bir timsah kaydedilmiştir. Yetişkin bir erkeğin ağırlığı 500 kg civarındadır.