https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/evinde-15-metrelik-timsah-besleyen-supheli-gozaltina-alindi-1085114386.html
Evinde 1.5 metrelik timsah besleyen şüpheli gözaltına alındı
Evinde 1.5 metrelik timsah besleyen şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Kartal'daki bir evde e timsah beslendiği ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sosyal medyada... 22.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-22T13:06+0300
2024-06-22T13:06+0300
2024-06-22T13:07+0300
yaşam
timsah
gözaltı
istanbul
sosyal medya
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İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1.5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240427/gecenin-hayaleti-olarak-adlandirilan-vasak-gunduz-goruntulendi-1083201865.html
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timsah, gözaltı, istanbul, sosyal medya
timsah, gözaltı, istanbul, sosyal medya
Evinde 1.5 metrelik timsah besleyen şüpheli gözaltına alındı
13:06 22.06.2024 (güncellendi: 13:07 22.06.2024)
İstanbul Kartal'daki bir evde e timsah beslendiği ihbarını değerlendiren emniyet ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sosyal medyada kazak giydirip gezdirdiği timsaha ait görüntüleri paylaşmıştı.
İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kartal'daki bir evde timsah beslendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında, ikamette beslenmesi yasak olan 1.5 metre uzunluğundaki timsahın A.P. isimli kişi tarafından evinde bakıldığını tespit etti.
Bu kişinin kazak giydirdiği timsahı tasmayla gezdirdiği görüntüleri cep telefonuyla kaydedip sosyal medyadan paylaştığı belirlendi.
Polis ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada söz konusu hayvanın yanı sıra timsah tahniti de ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.P, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Timsah, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.