https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-muhtemel-11ler-galatasaray-besiktas-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-1089752977.html
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi hangi kanalda, saat kaçta? 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T15:06+0300
2024-10-28T15:06+0300
2024-10-28T15:06+0300
spor
derbi
galatasaray
beşiktaş
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de başlayacak.Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda?10. hafta yaşanacak derbi heyecanında mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı konuk edeceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi karşılaşması Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve diğer birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.Galatasaray'da muhtemel 11'de kimler var?Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi ve Osimhen Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde kimler var?Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/ip-tv-izleyenler-hapis-cezasi-alabilir-mi-1088411711.html
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1089560983.html
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda?
10. hafta yaşanacak derbi heyecanında mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı konuk edeceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi karşılaşması Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve diğer birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.
Galatasaray'da muhtemel 11'de kimler var?
Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi ve Osimhen
Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde kimler var?
Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile