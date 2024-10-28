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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi hangi kanalda, saat kaçta? 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T15:06+0300
2024-10-28T15:06+0300
spor
derbi
galatasaray
beşiktaş
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Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de başlayacak.Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda?10. hafta yaşanacak derbi heyecanında mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı konuk edeceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi karşılaşması Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve diğer birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.Galatasaray'da muhtemel 11'de kimler var?Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi ve Osimhen Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde kimler var?Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

15:06 28.10.2024
© AABeşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri yarın satışa çıkacak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2024
© AA
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Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi hangi kanalda, saat kaçta?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda?

10. hafta yaşanacak derbi heyecanında mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı konuk edeceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi karşılaşması Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve diğer birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.
uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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Galatasaray'da muhtemel 11'de kimler var?

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi ve Osimhen

Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde kimler var?

Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
SPOR
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
23 Ekim, 12:41
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