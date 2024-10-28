https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray-besiktas-derbisinde-muhtemel-11ler-galatasaray-besiktas-maci-ne-zaman-saat-kacta-ve-1089752977.html

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde muhtemel 11’ler: Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray - Beşiktaş derbi hangi kanalda, saat kaçta? 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T15:06+0300

2024-10-28T15:06+0300

2024-10-28T15:06+0300

spor

derbi

galatasaray

beşiktaş

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Galatasaray-Beşiktaş derbisi bu akşam saat 20:00'de başlayacak.Galatasaray-Beşiktaş derbisi hangi kanalda?10. hafta yaşanacak derbi heyecanında mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek. Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı konuk edeceği mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbi karşılaşması Fransa, Amerika, Brezilya, Portekiz, Almanya, Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve diğer birçok ülkeden naklen ekranlara gelecek.Galatasaray'da muhtemel 11'de kimler var?Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus; İcardi ve Osimhen Beşiktaş'ın muhtemel 11'inde kimler var?Beşiktaş: Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile

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