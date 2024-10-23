https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1089560983.html

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 23.10.2024, Sputnik Türkiye

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spor

arda kardeşler

galatasaray

beşiktaş

derbi

trendyol süper lig

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zman?Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/7-golluk-macta-nuri-sahin-real-madride-4-yil-sonra-ilki-yasatti-seyirciler-arasinda-arda-turan-da-1089553299.html

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