https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/galatasaray-besiktas-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1089560983.html
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T12:41+0300
2024-10-23T12:41+0300
2024-10-23T13:04+0300
spor
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zman?Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/7-golluk-macta-nuri-sahin-real-madride-4-yil-sonra-ilki-yasatti-seyirciler-arasinda-arda-turan-da-1089553299.html
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galatasaray-beşiktaş derbisi
galatasaray-beşiktaş derbisi
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
12:41 23.10.2024 (güncellendi: 13:04 23.10.2024)
Galatasaray-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zman?
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.