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Çok sayıda dizide yer almıştı, ikinci kalp krizine dayanamadı: Ünlü oyuncu Tekin Temel hayatını kaybetti
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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. 23.10.2024, Sputnik Türkiye
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zman?Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
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galatasaray-beşiktaş derbisi
galatasaray-beşiktaş derbisi

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

12:41 23.10.2024 (güncellendi: 13:04 23.10.2024)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© AA
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Galatasaray-Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zman?

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
7 gollük maçta Nuri Şahin Real Madrid'e bir ilki yaşattı: Seyirciler arasında Arda Turan da vardı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
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