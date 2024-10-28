https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/34-yasindaki-mario-balotellinin-yeni-takimi-belli-oldu-1089767939.html
34 yaşındaki Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
34 yaşındaki Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli İtalya Serie A takımı Genoa ile anlaşma imzaladı. Genoa sosyal medya hesabından 34... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T21:39+0300
2024-10-28T21:39+0300
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İtalyan futbolcu Mario Balotelli İtalya Serie A takımı Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi takımlar bulunan yıldız forvet Mario Balotelli Serie A ekibi Genoa ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. 3 aydır boşta olan Mario Balotelli ''Heyecanlıyım. Konuşmak istemiyorum sahada kendimi göstermek istiyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarına selamlar'' dedi.Mario Balotelli kimdir?İtalyan futbolcu Mario Balotelli 12 Ağustos 1990'da Palermo, İtalya'da doğdu. Gana asıllı bir ailenin çocuğu olan Balotelli erken yaşlarda İtalyan bir aile tarafından evlat edinildi. Kariyerinde Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giydi. Özellikle Inter Milan ile genç yaşta kazandığı başarılar ve Manchester City'de Premier Lig şampiyonluğu yaşaması kariyerinin zirvesi oldu. Disiplinsizlik, agresif tutumlar ve inişli çıkışlı kariyeri nedeniyle zaman zaman eleştirilerin odağı oldu. Mario Balotelli, Türkiye'de de Adana Demirspor forması giydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/mario-balotelli-canli-yayinda-sinirlendi-defol-git-serie-ayi-parcalayacagim-1089178340.html
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mario balotelli takımı, mario balotelli transfer
mario balotelli takımı, mario balotelli transfer
34 yaşındaki Mario Balotelli'nin yeni takımı belli oldu
21:39 28.10.2024 (güncellendi: 21:45 28.10.2024)
Türkiye'de Adana Demirspor forması giyen yıldız futbolcu Mario Balotelli İtalya Serie A takımı Genoa ile anlaşma imzaladı. Genoa sosyal medya hesabından 34 yaşındaki oyuncunun transferini duyurdu.
İtalyan futbolcu Mario Balotelli İtalya Serie A takımı Genoa'ya transfer olduğunu açıkladı.
Kariyerinde Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi takımlar bulunan yıldız forvet Mario Balotelli Serie A ekibi Genoa ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı. 3 aydır boşta olan Mario Balotelli ''Heyecanlıyım. Konuşmak istemiyorum sahada kendimi göstermek istiyorum. İçimde yangın var mı göreceksiniz. Genoa taraftarına selamlar'' dedi.
İtalyan futbolcu Mario Balotelli 12 Ağustos 1990'da Palermo, İtalya'da doğdu. Gana asıllı bir ailenin çocuğu olan Balotelli erken yaşlarda İtalyan bir aile tarafından evlat edinildi. Kariyerinde Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool ve Nice gibi önemli kulüplerde forma giydi. Özellikle Inter Milan ile genç yaşta kazandığı başarılar ve Manchester City'de Premier Lig şampiyonluğu yaşaması kariyerinin zirvesi oldu. Disiplinsizlik, agresif tutumlar ve inişli çıkışlı kariyeri nedeniyle zaman zaman eleştirilerin odağı oldu. Mario Balotelli, Türkiye'de de Adana Demirspor forması giydi.