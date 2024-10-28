https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/galatasaray---besiktas-maci-ilk-11ler-aciklandi-1089765274.html

Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı

Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri açıklandı.Galatasaray Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da RAMS Park'ta başlayacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.Galatasaray Beşiktaş derbi hangi kanalda?Galatasaray Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü bu akşam saat 20.00'da Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.Galatasaray Beşiktaş ilk 11 kim?Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile.

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