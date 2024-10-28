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Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı
Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T19:25+0300
2024-10-28T19:25+0300
2024-10-28T19:39+0300
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Süper Lig'de Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri açıklandı.Galatasaray Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da RAMS Park'ta başlayacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.Galatasaray Beşiktaş derbi hangi kanalda?Galatasaray Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü bu akşam saat 20.00'da Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.Galatasaray Beşiktaş ilk 11 kim?Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile.
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Galatasaray - Beşiktaş maçı ilk 11'ler açıklandı
19:25 28.10.2024 (güncellendi: 19:39 28.10.2024)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. 28 Ekim Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.
Süper Lig'de Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri açıklandı.
Galatasaray Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da RAMS Park'ta başlayacak. Maçın hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi.
Galatasaray Beşiktaş derbi hangi kanalda?
Galatasaray Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü bu akşam saat 20.00'da Beinsports 1 kanalından yayınlanacak.
Galatasaray Beşiktaş ilk 11 kim?
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi.
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile.