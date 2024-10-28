https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ballon-dor-hangi-kanalda-saat-kacta-1089764710.html
Ballon d’Or hangi kanalda? Saat kaçta?
Ballon d’Or hangi kanalda? Saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Dünyanın en önemli spor ödülleri arasında gösterilen 2024 Ballon d’Or ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. 2023 yılında performansı ile Lionel Messi'nin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T19:12+0300
2024-10-28T19:12+0300
2024-10-28T19:12+0300
spor
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2024 Ballon d’Or ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü 22.45'te canlı yayınla futbolculara verilecek.Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Ballon d’Or ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. 2023 yılında Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or tartışma konusu olmuştu. Ödülü 8 kez alarak en çok kazanan Messi olurken oyuncu hakkında spekülasyonlar çıkmıştı. Bu yıl En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak. Ballon d’Or hangi kanalda?2024 Ballon d’Or ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'te Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.2024 Ballon d’Or adayları kim?
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Sputnik Türkiye
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ballon d’or ne zaman, ballon d’or saat kaçta, ballon d’or hangi kanalda yayınlanacak, 2024 ballon d'or adayları kim?
ballon d’or ne zaman, ballon d’or saat kaçta, ballon d’or hangi kanalda yayınlanacak, 2024 ballon d'or adayları kim?
Ballon d’Or hangi kanalda? Saat kaçta?
Dünyanın en önemli spor ödülleri arasında gösterilen 2024 Ballon d’Or ödülleri bu akşam sahiplerini bulacak. 2023 yılında performansı ile Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or'un bu yıl kime verileceği merak konusu oldu. Inter Milan takımında forma giyen Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun da listede yer aldığı organizasyonda 30 oyuncu yarışacak.
2024 Ballon d’Or ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü 22.45'te canlı yayınla futbolculara verilecek.
Futbolseverlerin merakla beklediği 2024 Ballon d’Or ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor. 2023 yılında Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or tartışma konusu olmuştu. Ödülü 8 kez alarak en çok kazanan Messi olurken oyuncu hakkında spekülasyonlar çıkmıştı. Bu yıl En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.
Ballon d’Or hangi kanalda?
2024 Ballon d’Or ödülleri 28 Ekim Pazartesi günü saat 22.45'te Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.
2024 Ballon d’Or adayları kim?