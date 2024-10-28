https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fransiz-uzman-parali-askerler-catismanin-en-basindan-beri-ukrayna-tarafinda-savasiyor-1089769493.html

Fransız uzman: Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor

Fransız uzman: Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor

Sputnik Türkiye

Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışan sabotajcıların arasında yabancı paralı askerlerin yer almasını yorumlayan Fransız uzman Moreau, ABD’nin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T22:33+0300

2024-10-28T22:33+0300

2024-10-28T22:33+0300

görüş

rusya

bryansk

sabotaj

sabotaj

paralı asker

xavier moreau

yorum

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Düşünce kuruluşu Stratpol'un kurucusu ve direktörü Xavier Moreau, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin yer almasına ilişkin yorumda bulundu.“ABD'nin doğrudan çatışmaya dahil olduğu neredeyse resmiyet kazanmış bir gerçektir. Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor. Kiev’in insan gücü ve ‘top yemi’ konusunda ciddi bir sorunu var” diyen Moreau, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu çözüm için uzun süredir çağrıda bulunulduğuna dikkat çeken uzman, “Amerikan medyası ve iktidar çevreleri, çatışmayı dondurmak, Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürmek ve Avrupa'nın Rusya ile enerji bağlarını yeniden kurmasını engellemek için bu konuyu konuşuyor. Bu Washington'un bir numaralı hedefidir” vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html

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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, xavier moreau, yorum