https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fransiz-uzman-parali-askerler-catismanin-en-basindan-beri-ukrayna-tarafinda-savasiyor-1089769493.html
Fransız uzman: Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor
Fransız uzman: Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor
Sputnik Türkiye
Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışan sabotajcıların arasında yabancı paralı askerlerin yer almasını yorumlayan Fransız uzman Moreau, ABD’nin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T22:33+0300
2024-10-28T22:33+0300
2024-10-28T22:33+0300
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sabotaj
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Düşünce kuruluşu Stratpol'un kurucusu ve direktörü Xavier Moreau, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin yer almasına ilişkin yorumda bulundu.“ABD'nin doğrudan çatışmaya dahil olduğu neredeyse resmiyet kazanmış bir gerçektir. Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor. Kiev’in insan gücü ve ‘top yemi’ konusunda ciddi bir sorunu var” diyen Moreau, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu çözüm için uzun süredir çağrıda bulunulduğuna dikkat çeken uzman, “Amerikan medyası ve iktidar çevreleri, çatışmayı dondurmak, Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürmek ve Avrupa'nın Rusya ile enerji bağlarını yeniden kurmasını engellemek için bu konuyu konuşuyor. Bu Washington'un bir numaralı hedefidir” vurgusunu yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, xavier moreau, yorum
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, xavier moreau, yorum
Fransız uzman: Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor
Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışan sabotajcıların arasında yabancı paralı askerlerin yer almasını yorumlayan Fransız uzman Moreau, ABD’nin çatışmaya doğrudan dahil olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu belirtti.
Düşünce kuruluşu Stratpol'un kurucusu ve direktörü Xavier Moreau, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin yer almasına ilişkin yorumda bulundu.
“ABD'nin doğrudan çatışmaya dahil olduğu neredeyse resmiyet kazanmış bir gerçektir. Paralı askerler çatışmanın en başından beri Ukrayna tarafında savaşıyor. Kiev’in insan gücü ve ‘top yemi’ konusunda ciddi bir sorunu var” diyen Moreau, sözlerini şöyle sürdürdü:
Dünya, Pentagon Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini anladı. Dolayısıyla buradaki amaç çatışmayı uzatacak bir çözüm bulmaya çalışmaktır.
Bu çözüm için uzun süredir çağrıda bulunulduğuna dikkat çeken uzman, “Amerikan medyası ve iktidar çevreleri, çatışmayı dondurmak, Rusya'ya karşı yaptırımları sürdürmek ve Avrupa'nın Rusya ile enerji bağlarını yeniden kurmasını engellemek için bu konuyu konuşuyor. Bu Washington'un bir numaralı hedefidir” vurgusunu yaptı.