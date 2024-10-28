https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fransiz-savas-muhabiri-abd-yonetimi-uzun-suredir-atesle-oynuyor-1089769961.html
Fransız savaş muhabiri: ABD yönetimi uzun süredir ateşle oynuyor
Fransız savaş muhabiri: ABD yönetimi uzun süredir ateşle oynuyor
Sputnik Türkiye
Fransız savaş muhabiri Brayard, ABD yönetiminin Ukrayna’ya silah, teçhizat ve para göndererek uzun süredir ateşle oynadığını ve kırmızı çizgileri çoktandır... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T23:13+0300
2024-10-28T23:13+0300
2024-10-28T23:13+0300
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Donbass’ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin varlığını yorumladı.“Teslim edilen silahlar, uçaklar, mühimmat ve para dikkate alındığında (Amerikan yönetimi) çok uzun zamandır ateşle oynuyor. Her halükarda kırmızı çizgiler çoktandır aşılmış durumda” diyen Brayard, açıklamasına şöyle devam etti:Fransız gazeteci, “Biden/Harris kanadının bu seçimi kaybetmekten korktuğu ortada. Ve elbette bu, ABD'den giden (büyük bir olasılıkla finansal) desteğin sona ermesi anlamına gelecek. Ayrıca elbette cephe hattındaki durum Ukrayna için hiç elverişli değil. Ruslar her yönde ilerliyor. Selidovo şehri birkaç gün içinde teslim oldu ve gördüğünüz gibi Ukraynalılar zor durumda” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, fransız, savaş muhabiri, yorum
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, fransız, savaş muhabiri, yorum
Fransız savaş muhabiri: ABD yönetimi uzun süredir ateşle oynuyor
Fransız savaş muhabiri Brayard, ABD yönetiminin Ukrayna’ya silah, teçhizat ve para göndererek uzun süredir ateşle oynadığını ve kırmızı çizgileri çoktandır aştığını belirtti.
Donbass’ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin varlığını yorumladı.
“Teslim edilen silahlar, uçaklar, mühimmat ve para dikkate alındığında (Amerikan yönetimi) çok uzun zamandır ateşle oynuyor. Her halükarda kırmızı çizgiler çoktandır aşılmış durumda” diyen Brayard, açıklamasına şöyle devam etti:
Yabancı paralı askerler çok uzun zamandır oradalar. Bu kişiler özel kuvvetlerde görev almış eski paralı askerler veya doğrudan ABD’den ya da başka bir Batı ülkesinden sözleşmeli olarak Ukrayna'ya gönderilmek üzere istihdam edilen, genelde Ukrayna üniforması giyen askerler olabilir.
Fransız gazeteci, “Biden/Harris kanadının bu seçimi kaybetmekten korktuğu ortada. Ve elbette bu, ABD'den giden (büyük bir olasılıkla finansal) desteğin sona ermesi anlamına gelecek. Ayrıca elbette cephe hattındaki durum Ukrayna için hiç elverişli değil. Ruslar her yönde ilerliyor. Selidovo şehri birkaç gün içinde teslim oldu ve gördüğünüz gibi Ukraynalılar zor durumda” ifadelerini kullandı.