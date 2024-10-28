https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fransiz-savas-muhabiri-abd-yonetimi-uzun-suredir-atesle-oynuyor-1089769961.html

Fransız savaş muhabiri: ABD yönetimi uzun süredir ateşle oynuyor

Fransız savaş muhabiri: ABD yönetimi uzun süredir ateşle oynuyor

Sputnik Türkiye

Fransız savaş muhabiri Brayard, ABD yönetiminin Ukrayna’ya silah, teçhizat ve para göndererek uzun süredir ateşle oynadığını ve kırmızı çizgileri çoktandır... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T23:13+0300

2024-10-28T23:13+0300

2024-10-28T23:13+0300

görüş

rusya

bryansk

sabotaj

sabotaj

paralı asker

fransız

savaş muhabiri

yorum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1f/1066411172_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_64df8d01351edf83c9e7216aefadada6.jpg

Donbass’ta görev yapan Fransız savaş muhabiri Laurent Brayard, Sputnik’e demecinde Bryansk Bölgesi’nde Rus topraklarına girmeye çalışırken önlenen sabotaj grubunda yabancı paralı askerlerin varlığını yorumladı.“Teslim edilen silahlar, uçaklar, mühimmat ve para dikkate alındığında (Amerikan yönetimi) çok uzun zamandır ateşle oynuyor. Her halükarda kırmızı çizgiler çoktandır aşılmış durumda” diyen Brayard, açıklamasına şöyle devam etti:Fransız gazeteci, “Biden/Harris kanadının bu seçimi kaybetmekten korktuğu ortada. Ve elbette bu, ABD'den giden (büyük bir olasılıkla finansal) desteğin sona ermesi anlamına gelecek. Ayrıca elbette cephe hattındaki durum Ukrayna için hiç elverişli değil. Ruslar her yönde ilerliyor. Selidovo şehri birkaç gün içinde teslim oldu ve gördüğünüz gibi Ukraynalılar zor durumda” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html

rusya

bryansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, paralı asker, fransız, savaş muhabiri, yorum