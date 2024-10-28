https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/ankarada-kamu-kurumunda-300-milyon-liralik-dolandiricilik-daire-baskani-dahil-350-kisiden-para-1089740774.html

Ankara'da kamu kurumunda 300 milyon liralık dolandırıcılık: Daire başkanı dahil 350 kişiden para topladı

Ankara'da kamu kurumunda 300 milyon liralık dolandırıcılık: Daire başkanı dahil 350 kişiden para topladı

Sputnik Türkiye

Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M., 350 iş arkadaşını 300 milyon lira dolandırıp kaçmaya kalkıştı. İş arkadaşlarının şüphelenmesi ve eski eşinin... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T11:28+0300

2024-10-28T11:28+0300

2024-10-28T11:28+0300

türkiye

ankara

dolandırıcılık

kamu

kamu görevlisi

beyaz eşya

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Ankara'da bir kamu kurumunda çalışan Ramazan M, aralarında daire başkanlarının da bulunduğu mesai arkadaşlarından uygun fiyatlı telefon ve beyaz eşya vaadiyle yüklü para topladı.Paraları topladı, işe gitmemeye başladıSabah'ta yer alan habere göre Ramazan M, 'borcum var' bahanesiyle birçok kişiden borç para ve kendisi için kredi çekmelerini talep etti. Bir süre sonra Ramazan M'nin işe gelmemesinden şüphelenen arkadaşları ailesine ulaşarak durumu anlattı. Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan eski eş Ö.Ö. Ramazan M. için müracaatta bulunurken, dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar şikayetçi oldu.Soruşturma başlatıldıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ramazan M.'nin bir kamu kurumu çalışanı çalışanı olan 350 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli Ramazan M. yurtdışına kaçmaya çalışırken Bursa'da yakalandı.

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ankara, dolandırıcılık, kamu, kamu görevlisi, beyaz eşya