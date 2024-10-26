https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/700-bin-dolarlik-sinavsiz-universite-vurgunu-iran-uyruklu-ogrencileri-dolandirdilar-1089705737.html

700 bin dolarlık 'sınavsız üniversite' vurgunu: İran uyruklu öğrencileri dolandırdılar

700 bin dolarlık 'sınavsız üniversite' vurgunu: İran uyruklu öğrencileri dolandırdılar

Sputnik Türkiye

Türkiye’de üniversitelerdeki tıp bölümüne sınavsız yerleştirme ve yatay geçiş yapılacağı vaadi ile İran’dan getirdikleri öğrencileri yaklaşık 700 bin dolar... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T18:17+0300

2024-10-26T18:17+0300

2024-10-26T18:17+0300

türkiye

dolandırıcılık

iran

üniversite

üniversite sınavı

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Beylikdüzü’nde kurdukları danışmanlık şirketini bir yurda çeviren ve dolandıracakları kişileri burada ağırlayan şüphelilerden 7’sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği aktarıldı.İstanbul'da İran uyruklu bazı kişilerin, Türkiye'de üniversiteye kaydolacakları vaadiyle dolandırıldıkları ihbarında bulunmasıyla ihbar üzerine polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı belirtildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin Türkiye'de bulunan önemli üniversitelerin tıp bölümlerine sınavsız yerleştirileceği ya da yatay geçiş yaptırabileceği vaadiyle kandırıldıkları belirlendi. Şüpheliler, İran'da zengin ailelerle irtibata geçtikten sonra öğrenci ve ailelerini Türkiye'ye getirirken, yurt haline getirdikleri evlerde ağırladıkları tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan izinle 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin 13'ünün İranlı, 2’sinin Türk olduğu belirlendi.Yaklaşık 700 bin dolar vurgun yapan 15 şüphelinin yakalanması için Ankara ve İstanbul’da eşzamanlı operasyon düzenledi. Türkiye’de bulunan 9 şüpheli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınırken, 6 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 2’si sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/iranin-pakistan-sinirinda-teror-saldirisi-10-sinir-muhafizi-oldu-1089704897.html

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dolandırıcılık, iran, üniversite, üniversite sınavı