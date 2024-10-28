https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/amerikan-parali-askerlerinin-rusya-topraklarindaki-varligi-abdnin-rusya-ile-savasa-dogrudan-1089765705.html

‘Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı, ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesidir’

‘Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı, ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesidir’

Sputnik Türkiye

İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Yezdani, Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığının ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesi... 28.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-28T19:33+0300

2024-10-28T19:33+0300

2024-10-28T19:33+0300

ukrayna krizi

rusya

bryansk

sabotaj

sabotaj

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yorum

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Uslararası ilişkiler uzmanı Ali Şir Yezdani, Sputnik’e demecinde Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yezdani, “Rusya'ya karşı savaşta yabancı paralı askerlerin varlığı, öncelikle Ukrayna ordusunu güçlendirme girişimi ve Batı ile ABD'nin Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı destekleme taahhüdüdür” değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde Rus topraklarına girdiğinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu saldırının ABD'nin bir müdahalesi olduğunu ve bu operasyona Amerikan vatandaşlarının katıldığını duyurduğuna dikkat çeken uzman, “Elbette Ukrayna ordusunda yabancı paralı askerlerin varlığına Rusya yasalarına göre takibat yapılacak, ancak bu Amerikalı paralı askerlerin varlığının ABD'nin Rusya ile savaşa doğrudan dahil olduğu anlamına geldiği de ortada” dedi ve şöyle devam etti:İranlı uzman, “Moskova, Amerikalı paralı askerlerin Rus topraklarına yönelik saldırılara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu her seviyede ABD’ye iletti. ABD’nin bu müdahalesi, doğrudan bir ABD müdahalesinin karanlık bir lekesi olarak değerlendiriliyor, kesinlikle ciddi sonuçlar doğuracak ve yalnızca savaşın genişlemesine yol açacak” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html

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