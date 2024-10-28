https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/amerikan-parali-askerlerinin-rusya-topraklarindaki-varligi-abdnin-rusya-ile-savasa-dogrudan-1089765705.html
‘Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı, ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesidir’
‘Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı, ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesidir’
Sputnik Türkiye
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Yezdani, Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığının ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesi... 28.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-28T19:33+0300
2024-10-28T19:33+0300
2024-10-28T19:33+0300
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Uslararası ilişkiler uzmanı Ali Şir Yezdani, Sputnik’e demecinde Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yezdani, “Rusya'ya karşı savaşta yabancı paralı askerlerin varlığı, öncelikle Ukrayna ordusunu güçlendirme girişimi ve Batı ile ABD'nin Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı destekleme taahhüdüdür” değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde Rus topraklarına girdiğinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu saldırının ABD'nin bir müdahalesi olduğunu ve bu operasyona Amerikan vatandaşlarının katıldığını duyurduğuna dikkat çeken uzman, “Elbette Ukrayna ordusunda yabancı paralı askerlerin varlığına Rusya yasalarına göre takibat yapılacak, ancak bu Amerikalı paralı askerlerin varlığının ABD'nin Rusya ile savaşa doğrudan dahil olduğu anlamına geldiği de ortada” dedi ve şöyle devam etti:İranlı uzman, “Moskova, Amerikalı paralı askerlerin Rus topraklarına yönelik saldırılara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu her seviyede ABD’ye iletti. ABD’nin bu müdahalesi, doğrudan bir ABD müdahalesinin karanlık bir lekesi olarak değerlendiriliyor, kesinlikle ciddi sonuçlar doğuracak ve yalnızca savaşın genişlemesine yol açacak” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241028/fsb-bryansk-bolgesinde-bir-sabotaj-grubunun-siniri-gecme-girisimi-engellendi-1089761664.html
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rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, iranlı, uzman, yorum
rusya, bryansk, sabotaj, sabotaj, iranlı, uzman, yorum
‘Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı, ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesidir’
İranlı uluslararası ilişkiler uzmanı Yezdani, Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığının ABD’nin Rusya ile savaşa doğrudan müdahalesi anlamına geldiğini belirtti.
Uslararası ilişkiler uzmanı Ali Şir Yezdani, Sputnik’e demecinde Amerikan paralı askerlerinin Rusya topraklarındaki varlığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yezdani, “Rusya'ya karşı savaşta yabancı paralı askerlerin varlığı, öncelikle Ukrayna ordusunu güçlendirme girişimi ve Batı ile ABD'nin Ukrayna ordusunu Rusya'ya karşı destekleme taahhüdüdür” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi’nde Rus topraklarına girdiğinde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın bu saldırının ABD'nin bir müdahalesi olduğunu ve bu operasyona Amerikan vatandaşlarının katıldığını duyurduğuna dikkat çeken uzman, “Elbette Ukrayna ordusunda yabancı paralı askerlerin varlığına Rusya yasalarına göre takibat yapılacak, ancak bu Amerikalı paralı askerlerin varlığının ABD'nin Rusya ile savaşa doğrudan dahil olduğu anlamına geldiği de ortada” dedi ve şöyle devam etti:
Genelde başka bir ülkenin topraklarında ve başka bir ülkenin ordusu için savaşan paralı askerler, zalimce ve kalpsiz eylemlerde bulunmaya eğilimlidir ve Rusya topraklarındaki yabancı paralı askerlerin durumu da bir istisna değil. Rusya'nın topladığı belgelerden anlaşıldığı üzere, bu paralı askerler ABD, Kanada ve Polonya'dan geliyor.
İranlı uzman, “Moskova, Amerikalı paralı askerlerin Rus topraklarına yönelik saldırılara müdahalesinin kabul edilemez olduğunu her seviyede ABD’ye iletti. ABD’nin bu müdahalesi, doğrudan bir ABD müdahalesinin karanlık bir lekesi olarak değerlendiriliyor, kesinlikle ciddi sonuçlar doğuracak ve yalnızca savaşın genişlemesine yol açacak” ifadelerini kullandı.