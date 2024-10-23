https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-taklit-tagsis-listesini-duyurdu-bu-kez-dana-eti-ve-kasap-koftede-1089558545.html
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini duyurdu: Bu kez dana eti ve kasap köftede tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini duyurdu: Bu kez dana eti ve kasap köftede tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine hemen hemen her gün yenileri ekleniyor... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T11:54+0300
2024-10-23T11:54+0300
2024-10-23T12:02+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
ifşa
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taklit
taklit ürün
tağşiş
et
köfte
kasap köfte
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelleyerek duyuruyor. Son yapılan güncellemede bakanlık tarafından dana eti, kaşar peyniri, kasap köfte ve zeytinyağı incelendi. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan çiğ adana etinde tek tırnaklı eti, kasap köftede kanatlı eti ve zeytinyağında tohum yağları tespit edildi. Kaşar peynirin içinde yağ oranının düşük olması dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/saglik-bakanligindan-bebek-olumlerini-arastiracak-komisyona-destek-1089547744.html
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tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti
tarım ve orman bakanlığı tağşiş listesi, tarım ve orman bakanlığı liste, kırmızı et, kanatlı eti, tek tırnaklı kanatlı eti, kasap köfte, kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini duyurdu: Bu kez dana eti ve kasap köftede tespit edildi
11:54 23.10.2024 (güncellendi: 12:02 23.10.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine hemen hemen her gün yenileri ekleniyor. Bakanlık güncellenen "ifşa listesini" paylaştı. Dana ette, tek tırnaklı eti tespit edilirken kasap köftede de kanatlı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelleyerek duyuruyor. Son yapılan güncellemede bakanlık tarafından dana eti, kaşar peyniri, kasap köfte ve zeytinyağı incelendi.
Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan çiğ adana etinde tek tırnaklı eti, kasap köftede kanatlı eti ve zeytinyağında tohum yağları tespit edildi.
Kaşar peynirin içinde yağ oranının düşük olması dikkat çekti.