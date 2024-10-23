https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/tarim-ve-orman-bakanligi-yeni-taklit-tagsis-listesini-duyurdu-bu-kez-dana-eti-ve-kasap-koftede-1089558545.html

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini duyurdu: Bu kez dana eti ve kasap köftede tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini duyurdu: Bu kez dana eti ve kasap köftede tespit edildi

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine hemen hemen her gün yenileri ekleniyor... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T11:54+0300

2024-10-23T11:54+0300

2024-10-23T12:02+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini güncelleyerek duyuruyor. Son yapılan güncellemede bakanlık tarafından dana eti, kaşar peyniri, kasap köfte ve zeytinyağı incelendi. Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer alan çiğ adana etinde tek tırnaklı eti, kasap köftede kanatlı eti ve zeytinyağında tohum yağları tespit edildi. Kaşar peynirin içinde yağ oranının düşük olması dikkat çekti.

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