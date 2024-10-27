https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/simonyan-brics-zirvesi-rusyanin-abdnin-liderligi-olmadan-daha-iyi-yasayabilecegini-gosterdi-1089730008.html
Simonyan: BRICS Zirvesi Rusya’nın ABD'nin liderliği olmadan daha iyi yaşayabileceğini gösterdi
Simonyan: BRICS Zirvesi Rusya’nın ABD'nin liderliği olmadan daha iyi yaşayabileceğini gösterdi
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’nin dünyaya Rusya’nın Amerikan... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T20:59+0300
2024-10-27T20:59+0300
2024-10-27T21:11+0300
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rossiya segodnya
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
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16. brics zirvesi
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Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programının canlı yayınında Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi ile ilgili yorumlarda bulundu.Simonyan, “Rusya, BRICS’in Batı’ya karşı olmadığını, ABD’ye karşı olmadığını vb. açıkça belirtse de, bana öyle geliyor ki bu daha özel bir şekilde formüle edilebilir. Biz onlara karşı değiliz, artık onlar olmadan varız. Ve onlar olmadan daha iyiyiz” diye konuştu.Zirve sırasında gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi ile görüştüğünü anlatan Simonyan, bu kişilerin ‘dünyanın bu zirvenin öncesi ve sonrası olarak ikiye bölüneceğini’ söylediklerine dikkat çekti.“Konuştuğum herkesin sadece Amerika hakkında konuşması şaşırtıcı. Hiç kimse Ukrayna hakkında soru sormadı. Kesinlikle. Hiç kimse orada ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden başladığını vb. sormadı. Herkes yalnızca kendilerini endişelendiren şeyleri sordular. Kendilerini endişelendiren şey ise Amerika’nın adaletsizliği, hegemonyası, dayatmaları” diyen Simonyan, aynı zamanda zirvenin ‘dünyanın artık onları dinlemediğini’ gösterdiğinin altını çizdi.BRICS nedir?2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/simonyan-brics-zirvesi-kolektif-batinin-ikiyuzlulugunden-kaynaklanan-yorgunlugu-gosteriyor-1089547492.html
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rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, brics, 16. brics zirvesi, tataristan cumhuriyeti, kazan
rusya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, brics, 16. brics zirvesi, tataristan cumhuriyeti, kazan
Simonyan: BRICS Zirvesi Rusya’nın ABD'nin liderliği olmadan daha iyi yaşayabileceğini gösterdi
20:59 27.10.2024 (güncellendi: 21:11 27.10.2024)
Rossiya Segodnya medya grubu ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Kazan’da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi’nin dünyaya Rusya’nın Amerikan hegemonyası olmadan daha iyi yaşayabileceğini gösterdiğini belirtti.
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programının canlı yayınında Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi ile ilgili yorumlarda bulundu.
Simonyan, “Rusya, BRICS’in Batı’ya karşı olmadığını, ABD’ye karşı olmadığını vb. açıkça belirtse de, bana öyle geliyor ki bu daha özel bir şekilde formüle edilebilir. Biz onlara karşı değiliz, artık onlar olmadan varız. Ve onlar olmadan daha iyiyiz” diye konuştu.
Zirve sırasında gazeteciler de dahil olmak üzere birçok kişi ile görüştüğünü anlatan Simonyan, bu kişilerin ‘dünyanın bu zirvenin öncesi ve sonrası olarak ikiye bölüneceğini’ söylediklerine dikkat çekti.
“Konuştuğum herkesin sadece Amerika hakkında konuşması şaşırtıcı. Hiç kimse Ukrayna hakkında soru sormadı. Kesinlikle. Hiç kimse orada ne olduğunu, nasıl olduğunu, neden başladığını vb. sormadı. Herkes yalnızca kendilerini endişelendiren şeyleri sordular. Kendilerini endişelendiren şey ise Amerika’nın adaletsizliği, hegemonyası, dayatmaları” diyen Simonyan, aynı zamanda zirvenin ‘dünyanın artık onları dinlemediğini’ gösterdiğinin altını çizdi.
2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.