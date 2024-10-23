Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa Birliği, Moldova üzerinde yoğun bir propaganda programı yapıyor ve Moldova’yı kaybetmek üzere olduğunu gördü'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Diploması alınan doktordan obezite ameliyatı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Planlama Ajansı, yoksullukla ilgili güncel verileri paylaştı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada son zamanlar artan aşı karşıtlığı.
13:30
35 dk
ANKARA FARKI
Fethullah Gülen öldü, bundan sonra ne olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Scholz istediğini aldı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bahçeli ve Yeni Türkiye dizaynı
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
FETÖ’de ‘taht oyunları’: Gülen’in yerine kim geçecek?
19:42
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/simonyan-brics-zirvesi-kolektif-batinin-ikiyuzlulugunden-kaynaklanan-yorgunlugu-gosteriyor-1089547492.html
Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor
Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kazan'daki BRICS zirvesinin kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T00:12+0300
2024-10-23T00:11+0300
dünya
margarita simonyan
rossiya segodnya
rt
brics zirvesi
rusya
çin
batı
dikta
ikiyüzlülük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103872/71/1038727190_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_cf18a1dbb0b4578cd40a9e0d938c5e5d.jpg
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Simonyan, BRICS zirvesinin sadece ülkeler arasındaki dostluğu değil, aynı zamanda kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından kaynaklanan yorgunluğu da gösterdiğini söyledi.Simonyan, “Bu zirve, onların ikiyüzlülüklerinden, diktalarından yorulduğumuzu gösteriyor. Şu anda ABD önderliğindeki kolektif Batı'yı kastediyorum. Bizi biz olmaktan çıkarma çabalarından, bizden parçalar koparma çabalarından bıktık. Sizde Tayvan. Bizde ise birçok şey. Hepimiz yorulduk. Birlikte yorulduğumuz ve hakikat galip gelip son demlerini yaşayan bu tek kutuplu dünya düzeni sona erdiğinde birlikte dinleneceğimiz için size teşekkür ediyoruz” dedi.Rusya'yı boğmaya çalıştıkları uluslararası izolasyonun başarısız olduğunu vurgulayan Simonyan, bir gün önce akşam yemeği yediği Mısır'dan bir gazetecinin “Zirveden sonra dünyanın ‘öncesi ve sonrası’ olarak bölüneceği” yönündeki ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/birlesmis-milletler-genel-sekreterligi-bricsin-onemine-dikkat-cekti-dunya-nufusunun-yarisini-temsil-1089545974.html
rusya
çin
batı
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103872/71/1038727190_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_ebdd9c44752bc4f3b1d7b089d1e23005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
margarita simonyan, rossiya segodnya, rt, brics zirvesi, rusya, çin, batı, dikta, ikiyüzlülük, yorgunluk, tayvan, dünya düzeni
margarita simonyan, rossiya segodnya, rt, brics zirvesi, rusya, çin, batı, dikta, ikiyüzlülük, yorgunluk, tayvan, dünya düzeni

Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor

00:12 23.10.2024
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinMargarita Simonyan
Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2024
© Sputnik / РИА Новости
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kazan'daki BRICS zirvesinin kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından kaynaklanan yorgunluğu gösterdiğini belirtti.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Simonyan, BRICS zirvesinin sadece ülkeler arasındaki dostluğu değil, aynı zamanda kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından kaynaklanan yorgunluğu da gösterdiğini söyledi.
Simonyan, “Bu zirve, onların ikiyüzlülüklerinden, diktalarından yorulduğumuzu gösteriyor. Şu anda ABD önderliğindeki kolektif Batı'yı kastediyorum. Bizi biz olmaktan çıkarma çabalarından, bizden parçalar koparma çabalarından bıktık. Sizde Tayvan. Bizde ise birçok şey. Hepimiz yorulduk. Birlikte yorulduğumuz ve hakikat galip gelip son demlerini yaşayan bu tek kutuplu dünya düzeni sona erdiğinde birlikte dinleneceğimiz için size teşekkür ediyoruz” dedi.
Rusya'yı boğmaya çalıştıkları uluslararası izolasyonun başarısız olduğunu vurgulayan Simonyan, bir gün önce akşam yemeği yediği Mısır'dan bir gazetecinin “Zirveden sonra dünyanın ‘öncesi ve sonrası’ olarak bölüneceği” yönündeki ifadelerine yer verdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2024
DÜNYA
Birleşmiş Milletler BRICS'in önemine dikkat çekti: 'Dünya nüfusunun yarısını temsil ediyor'
Dün, 22:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала