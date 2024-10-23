https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/simonyan-brics-zirvesi-kolektif-batinin-ikiyuzlulugunden-kaynaklanan-yorgunlugu-gosteriyor-1089547492.html
Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor
Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor
Sputnik Türkiye
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kazan'daki BRICS zirvesinin kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından... 23.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-23T00:12+0300
2024-10-23T00:12+0300
2024-10-23T00:11+0300
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Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Simonyan, BRICS zirvesinin sadece ülkeler arasındaki dostluğu değil, aynı zamanda kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından kaynaklanan yorgunluğu da gösterdiğini söyledi.Simonyan, “Bu zirve, onların ikiyüzlülüklerinden, diktalarından yorulduğumuzu gösteriyor. Şu anda ABD önderliğindeki kolektif Batı'yı kastediyorum. Bizi biz olmaktan çıkarma çabalarından, bizden parçalar koparma çabalarından bıktık. Sizde Tayvan. Bizde ise birçok şey. Hepimiz yorulduk. Birlikte yorulduğumuz ve hakikat galip gelip son demlerini yaşayan bu tek kutuplu dünya düzeni sona erdiğinde birlikte dinleneceğimiz için size teşekkür ediyoruz” dedi.Rusya'yı boğmaya çalıştıkları uluslararası izolasyonun başarısız olduğunu vurgulayan Simonyan, bir gün önce akşam yemeği yediği Mısır'dan bir gazetecinin “Zirveden sonra dünyanın ‘öncesi ve sonrası’ olarak bölüneceği” yönündeki ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/birlesmis-milletler-genel-sekreterligi-bricsin-onemine-dikkat-cekti-dunya-nufusunun-yarisini-temsil-1089545974.html
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margarita simonyan, rossiya segodnya, rt, brics zirvesi, rusya, çin, batı, dikta, ikiyüzlülük, yorgunluk, tayvan, dünya düzeni
margarita simonyan, rossiya segodnya, rt, brics zirvesi, rusya, çin, batı, dikta, ikiyüzlülük, yorgunluk, tayvan, dünya düzeni
Simonyan: BRICS zirvesi kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden kaynaklanan yorgunluğu gösteriyor
Rossiya Segodnya medya grubu ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Kazan'daki BRICS zirvesinin kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından kaynaklanan yorgunluğu gösterdiğini belirtti.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS zirvesi kapsamında Rusya ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Simonyan, BRICS zirvesinin sadece ülkeler arasındaki dostluğu değil, aynı zamanda kolektif Batı'nın ikiyüzlülüğünden ve diktalarından kaynaklanan yorgunluğu da gösterdiğini söyledi.
Simonyan, “Bu zirve, onların ikiyüzlülüklerinden, diktalarından yorulduğumuzu gösteriyor. Şu anda ABD önderliğindeki kolektif Batı'yı kastediyorum. Bizi biz olmaktan çıkarma çabalarından, bizden parçalar koparma çabalarından bıktık. Sizde Tayvan. Bizde ise birçok şey. Hepimiz yorulduk. Birlikte yorulduğumuz ve hakikat galip gelip son demlerini yaşayan bu tek kutuplu dünya düzeni sona erdiğinde birlikte dinleneceğimiz için size teşekkür ediyoruz” dedi.
Rusya'yı boğmaya çalıştıkları uluslararası izolasyonun başarısız olduğunu vurgulayan Simonyan, bir gün önce akşam yemeği yediği Mısır'dan bir gazetecinin “Zirveden sonra dünyanın ‘öncesi ve sonrası’ olarak bölüneceği” yönündeki ifadelerine yer verdi.