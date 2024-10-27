https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/rusyanin-bryansk-bolgesinde-silahli-bir-grubun-siniri-gecme-girisimi-onlendi-1089728479.html
Rusya'nın Bryansk bölgesinde silahlı bir grubun sınırı geçme girişimi önlendi
Rusya'nın Bryansk bölgesinde silahlı bir grubun sınırı geçme girişimi önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Bryansk Bölgesi’nin Klimovskiy ilçesinde Ukrayna tarafından silahlı bir grubun sınırı geçme girişiminin önlendiği, düşmana atış zayiatı verildiği... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T18:57+0300
2024-10-27T18:57+0300
2024-10-27T19:05+0300
ukrayna krizi
rusya
bryansk
bryansk valiliği
aleksandr bogomaz
sınır
istikrar
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)
rus silahlı kuvvetleri
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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Klimovskiy ilçesinde Ukrayna tarafından silahlı bir grubun Rusya sınırını geçme girişiminin önlendiğini, düşmana atış zayiatı verildiğini belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Bogomaz, "27 Ekim tarihinde Klimovskiy ilçesinin Manev iskansız bölgesinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Bryansk Bölgesi Sınır İdaresi kuvvetleri, Rus Silahlı Kuvvetleri ve Rosgvardiya muhafız birlikleri, silahlı bir grup insanın ülke sınırını geçme girişimini önledi" ifadelerini kullandı.Bogomaz ayrıca Klimovskiy ilçesinde istikrarın sağlandığı ve Operasyon Karargahı güçlerinin kontrolünde olduğu bilgisini verdi.Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/rusya-silahli-kuvvetleri-donbasstaki-ilerleyisini-surduruyor-izmailovka-koyu-ele-gecirildi-1089720681.html
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rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, sınır, istikrar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rus silahlı kuvvetleri
rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, sınır, istikrar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rus silahlı kuvvetleri
Rusya'nın Bryansk bölgesinde silahlı bir grubun sınırı geçme girişimi önlendi
18:57 27.10.2024 (güncellendi: 19:05 27.10.2024)
Rusya'nın Bryansk Bölgesi’nin Klimovskiy ilçesinde Ukrayna tarafından silahlı bir grubun sınırı geçme girişiminin önlendiği, düşmana atış zayiatı verildiği bildirildi.
Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Klimovskiy ilçesinde Ukrayna tarafından silahlı bir grubun Rusya sınırını geçme girişiminin önlendiğini, düşmana atış zayiatı verildiğini belirtti.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Bogomaz, "27 Ekim tarihinde Klimovskiy ilçesinin Manev iskansız bölgesinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Bryansk Bölgesi Sınır İdaresi kuvvetleri, Rus Silahlı Kuvvetleri ve Rosgvardiya muhafız birlikleri, silahlı bir grup insanın ülke sınırını geçme girişimini önledi" ifadelerini kullandı.
Bogomaz ayrıca Klimovskiy ilçesinde istikrarın sağlandığı ve Operasyon Karargahı güçlerinin kontrolünde olduğu bilgisini verdi.
Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.