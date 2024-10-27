https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/rusyanin-bryansk-bolgesinde-silahli-bir-grubun-siniri-gecme-girisimi-onlendi-1089728479.html

Rusya'nın Bryansk bölgesinde silahlı bir grubun sınırı geçme girişimi önlendi

Rusya'nın Bryansk bölgesinde silahlı bir grubun sınırı geçme girişimi önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Bryansk Bölgesi’nin Klimovskiy ilçesinde Ukrayna tarafından silahlı bir grubun sınırı geçme girişiminin önlendiği, düşmana atış zayiatı verildiği... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T18:57+0300

2024-10-27T18:57+0300

2024-10-27T19:05+0300

ukrayna krizi

rusya

bryansk

bryansk valiliği

aleksandr bogomaz

sınır

istikrar

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya)

rus silahlı kuvvetleri

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Bryansk Valisi Aleksandr Bogomaz, Klimovskiy ilçesinde Ukrayna tarafından silahlı bir grubun Rusya sınırını geçme girişiminin önlendiğini, düşmana atış zayiatı verildiğini belirtti.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Bogomaz, "27 Ekim tarihinde Klimovskiy ilçesinin Manev iskansız bölgesinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Bryansk Bölgesi Sınır İdaresi kuvvetleri, Rus Silahlı Kuvvetleri ve Rosgvardiya muhafız birlikleri, silahlı bir grup insanın ülke sınırını geçme girişimini önledi" ifadelerini kullandı.Bogomaz ayrıca Klimovskiy ilçesinde istikrarın sağlandığı ve Operasyon Karargahı güçlerinin kontrolünde olduğu bilgisini verdi.Rusya'nın Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerinde, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla terörle mücadele operasyonu uygulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/rusya-silahli-kuvvetleri-donbasstaki-ilerleyisini-surduruyor-izmailovka-koyu-ele-gecirildi-1089720681.html

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rusya, bryansk, bryansk valiliği, aleksandr bogomaz, sınır, istikrar, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya ulusal muhafızlar birliği (rosgvardiya) , rus silahlı kuvvetleri