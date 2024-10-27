Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donbass'taki ilerleyişini sürdürüyor: İzmailovka köyü ele geçirildi
13:13 27.10.2024 (güncellendi: 13:44 27.10.2024)
© Sputnik / Maksim Blinov / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий инженерных войск ВС РФ во время демонстрации робототехнического комплекса разминирования "Кобра"
© Sputnik / Maksim Blinov/
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İzmailovka köyünde kontrolü sağladığını açıkladı.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin basın bülteni yayınlayan Savunma Bakanlığı, DHC'nin İzmailovka köyünü aldığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu Kiev'e bağlı güçlerin 16 karşı saldırı girişimini akamete uğratırken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaklaşık 2 bin 100 asker kaybetti.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve yakıt depolarını, askeri hava meydanlarını, İHA montaj ve depolama tesislerini, geçici konuşlanma noktalarını imha ederken 134 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Silahlı faaliyetler sırasında İsrail yapımı ieMHR taktik radar sistemi ile İsveç yapımı 2 Viking zırhlı personel taşıyıcı ilk kez imha edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre Rus ordusu Kiev'e bağlı güçlerin 16 karşı saldırı girişimini akamete uğratırken Ukrayna ordusu, son 24 saatte yaklaşık 2 bin 100 asker kaybetti.
Operasyonel-taktik hava araçları, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve yakıt depolarını, askeri hava meydanlarını, İHA montaj ve depolama tesislerini, geçici konuşlanma noktalarını imha ederken 134 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Silahlı faaliyetler sırasında İsrail yapımı ieMHR taktik radar sistemi ile İsveç yapımı 2 Viking zırhlı personel taşıyıcı ilk kez imha edildi.