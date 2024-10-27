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Puşkov: Macron ve Starmer gibi neoliberaller, büyük göç dalgalarıyla Batı Avrupa'yı yok ediyor
Puşkov: Macron ve Starmer gibi neoliberaller, büyük göç dalgalarıyla Batı Avrupa'yı yok ediyor
Sputnik Türkiye
Rus senatör Puşkov, Fransa ve İngiltere'deki iktidarların dev göç dalgalarının yaşanmasına katkı sunduğunu belirterek yaşanan gelişmelerin Avrupa'yı giderek... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T17:07+0300
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi iktidar sahibi neoliberallerin eylemleri sonucu gerçekleşen büyük göç dalgalarının Batı Avrupa'yı yok ettiğini vurguladı.Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "Hem yasal hem de yasadışı dev göç dalgaları, tarihi Batı Avrupa'yı kaçınılmaz bir şekilde yok ediyor. Bu bir zaman meselesi. Sadece Afrika'da 1.3 milyar kişinin yaşadığı ve oradan Avrupa'ya her yıl yüz binlerce insan gittiği düşünüldüğünde, Avrupa ülkelerindeki etnik ve sosyal durum, geri dönüşü olmayan bir şekilde yerli halkın aleyhinde değişecektir" dedi.Başkenti Londra'da beyazların halihazırda azınlıkta olduğu ve 2060'a kadar beyazların ülke genelinde azınlık haline geleceği İngiltere'de siyah nüfus temsilcilerinin beyazlara karşı 'zafer' kazandıklarını ilan etmekten çekinmediklerini belirten Puşkov, "Tüm bunlar Macron ve Starmer gibi Avrupa'daki neoliberallerin iktidarının bir sonucudur, onlar için sınırlardan kültür ve kimliğe kadar ulusal olan her şey boş bir laf" ifadelerini kullandı. Neoliberallerin ABD'deki doğal müttefikinin Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris olduğunu kaydeden Puşkov, neoliberallerin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan ise nefret ettiğini belirtti."Eğer Avrupa 'işbirlikçi Soros'a kendilerini yönetmeye devam etmesine izin verirse, Avrupa'yı bir medeniyet yıkımı bekliyor" diye devam eden Puşkov, küresel dünyada Avrupa'yı eritip bitiren neoliberal elitin eski kıtayı ölüme sürüklemeyi sürdürdüğünün altını çizdi.
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rusya, rusya federasyon konseyi, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, neoliberalizm, emmanuel macron, keir starmer, fransa, ingiltere, avrupa, göç, yasadışı göç, göçmen, göçmen krizi, kaçak göçmen, abd, george soros
rusya, rusya federasyon konseyi, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, neoliberalizm, emmanuel macron, keir starmer, fransa, ingiltere, avrupa, göç, yasadışı göç, göçmen, göçmen krizi, kaçak göçmen, abd, george soros

Puşkov: Macron ve Starmer gibi neoliberaller, büyük göç dalgalarıyla Batı Avrupa'yı yok ediyor

17:07 27.10.2024
© SputnikRusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov
Rusya’da parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2024
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Rus senatör Puşkov, Fransa ve İngiltere'deki iktidarların dev göç dalgalarının yaşanmasına katkı sunduğunu belirterek yaşanan gelişmelerin Avrupa'yı giderek yok ettiğinin altını çizdi.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Senatörü Aleksey Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi iktidar sahibi neoliberallerin eylemleri sonucu gerçekleşen büyük göç dalgalarının Batı Avrupa'yı yok ettiğini vurguladı.

Telegram hesabından açıklama yapan Puşkov, "Hem yasal hem de yasadışı dev göç dalgaları, tarihi Batı Avrupa'yı kaçınılmaz bir şekilde yok ediyor. Bu bir zaman meselesi. Sadece Afrika'da 1.3 milyar kişinin yaşadığı ve oradan Avrupa'ya her yıl yüz binlerce insan gittiği düşünüldüğünde, Avrupa ülkelerindeki etnik ve sosyal durum, geri dönüşü olmayan bir şekilde yerli halkın aleyhinde değişecektir" dedi.

Başkenti Londra'da beyazların halihazırda azınlıkta olduğu ve 2060'a kadar beyazların ülke genelinde azınlık haline geleceği İngiltere'de siyah nüfus temsilcilerinin beyazlara karşı 'zafer' kazandıklarını ilan etmekten çekinmediklerini belirten Puşkov, "Tüm bunlar Macron ve Starmer gibi Avrupa'daki neoliberallerin iktidarının bir sonucudur, onlar için sınırlardan kültür ve kimliğe kadar ulusal olan her şey boş bir laf" ifadelerini kullandı.

Neoliberallerin ABD'deki doğal müttefikinin Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris olduğunu kaydeden Puşkov, neoliberallerin Cumhuriyetçi aday Donald Trump'tan ise nefret ettiğini belirtti.

"Eğer Avrupa 'işbirlikçi Soros'a kendilerini yönetmeye devam etmesine izin verirse, Avrupa'yı bir medeniyet yıkımı bekliyor" diye devam eden Puşkov, küresel dünyada Avrupa'yı eritip bitiren neoliberal elitin eski kıtayı ölüme sürüklemeyi sürdürdüğünün altını çizdi.
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