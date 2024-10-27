Maduro: ABD'nin yaptırımları eski dünyanın mirası
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinEl presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo ruso Vladímir Putin durante la XVI Cumbre de los BRICS
© Sputnik / POOL/
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16. BRICS Zirvesi'nde Rus mevkidaşı Putin'le yaptıkları görüşmeden bahseden Maduro, ABD'nin yaptırımlarını bir kez daha eleştirdi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından Rusya ve Venezüella'ya uygulanan yaptırımların eski dünyanın mirası olduğunu vurguladı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi sırasında Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç eren Maduro'nun açıklamaları bugünkü programda yayınlandı.
ABD'nin Venezüella ve Rusya'ya karşı yürürlüğe koyduğu yaptırımları eski dünyanın mirası olarak niteleyen Maduro, Batılı ülkelerin hakimiyet kurmak, özgürlükleri dolar yardımıyla manipüle etmek ve dünyanın ileri gitmesini önlemek istediklerinin altını çizdi.
Maduro, BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le enerji ve askeri-teknik işbirliği de dahil Rusya ve Venezüella arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaları ele aldıklarını kaydetti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi sırasında Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç eren Maduro'nun açıklamaları bugünkü programda yayınlandı.
ABD'nin Venezüella ve Rusya'ya karşı yürürlüğe koyduğu yaptırımları eski dünyanın mirası olarak niteleyen Maduro, Batılı ülkelerin hakimiyet kurmak, özgürlükleri dolar yardımıyla manipüle etmek ve dünyanın ileri gitmesini önlemek istediklerinin altını çizdi.
Maduro, BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le enerji ve askeri-teknik işbirliği de dahil Rusya ve Venezüella arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaları ele aldıklarını kaydetti.