https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/maduro-abdnin-yaptirimlari-eski-dunyanin-mirasi-1089723758.html

Maduro: ABD'nin yaptırımları eski dünyanın mirası

Maduro: ABD'nin yaptırımları eski dünyanın mirası

Sputnik Türkiye

16. BRICS Zirvesi'nde Rus mevkidaşı Putin'le yaptıkları görüşmeden bahseden Maduro, ABD'nin yaptırımlarını bir kez daha eleştirdi. 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T15:34+0300

2024-10-27T15:34+0300

2024-10-27T15:34+0300

dünya

venezüella

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

nicolas maduro

rusya

vladimir putin

brics

brics

brics liderler zirvesi

16. brics zirvesi

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından Rusya ve Venezüella'ya uygulanan yaptırımların eski dünyanın mirası olduğunu vurguladı.Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 16. BRICS Zirvesi sırasında Rus devlet televizyonu Rossiya'ya demeç eren Maduro'nun açıklamaları bugünkü programda yayınlandı.ABD'nin Venezüella ve Rusya'ya karşı yürürlüğe koyduğu yaptırımları eski dünyanın mirası olarak niteleyen Maduro, Batılı ülkelerin hakimiyet kurmak, özgürlükleri dolar yardımıyla manipüle etmek ve dünyanın ileri gitmesini önlemek istediklerinin altını çizdi.Maduro, BRICS Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le enerji ve askeri-teknik işbirliği de dahil Rusya ve Venezüella arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaları ele aldıklarını kaydetti.

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