https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/gss-prim-borcu-oldugu-icin-dolandirilmak-istenen-kadin-ellerinde-butun-kisisel-bilgilerim-vardi-1089719918.html
GSS prim borcu olduğu için dolandırılmak istenen kadın: Ellerinde bütün kişisel bilgilerim vardı
GSS prim borcu olduğu için dolandırılmak istenen kadın: Ellerinde bütün kişisel bilgilerim vardı
Sputnik Türkiye
Aydın'da Gülşen Balcı adlı genç kadın, kimliği belirsiz kişiler tarafından aranarak “Genel Sağlık Sigorta prim borcunuz var, göndereceğimiz IBAN'a bugün... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T14:00+0300
2024-10-27T14:00+0300
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gss
gss prim borcu
icra
telefon dolandırıcılığı
prim borcu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Gülşen Balcı'yı arayan kimliği belirsiz şahıslar “Genel Sağlık Sigorta prim borcunuz var, göndereceğimiz IBAN'a bugün yatırmazsanız icra işlemleriniz başlayacak” diyerek dolandırmak istedi. Arayan şahısların GSS prim borcunu kuruşu kuruşuna kadar bilmesine şaşırdığını ifade eden Balcı olayı şöyle anlattı: 'GSS borcunu kuruşu kuruşuna kadar biliyorlardı'Polise giderek şikayetçi olan Balcı, dolandırıcılık sürecini anlatarak herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Arayan kişilerin postaneden arıyormuş gibi yaptıklarını vurgulayan Balcı, “Kendisini postaneden aradıklarını söyleyen şahıs, GSS borcu dolayısıyla ihtarname çekildiği ama ihtarnamenin işyerindeki adrese gittiğini, dükkan kapalı olduğu için ihtarnamenin elime ulaşmadığını söyledi. Böylece ihtarname postaneye geri dönmüş. Borcumun icraya düştüğünü ve şu anda avukatta olduğunu söyledi bana. Avukat bilgilerini verdi. Avukatın Ankara'da olduğunu söyledi. Ben o avukatı aradım. O da 2 bin 553 lira 42 kuruş Genel Sağlık Sigortası borcun var dedi" ifadelerini kullandı. 'Üstümdeki mala kadar biliyor'Arayan kişilerin E-devlet'teki borcunu kuruşu kuruşuna söylediğine dikkat çeken Gülşen Balcı "Saat 14.10'a kadar bu borcu yatırman gerekiyor, yatırmadığın takdirde bu dosya icraya düşecek dedi. Üstümdeki mala kadar biliyor. Arabam var. Arabaya haciz konur ne alımı ne satımı olur dendi. Ben de süre istedim kendisinden" dedi. Telefon konuşmalarından şüphelenen Balcı, "Sonra mobil bankacılık kullanıyorsan yönlendirme yapayım dedi. Sözde mali müşavirine yönlendirebileceğini söyledi. M.T. isimli birinin IBAN'ını paylaştı. Bu IBAN'a parayı at dedi. Ben de söylemlerinden şüphelendiğim için atmadım" ifadelerini kullandı. 'SGK dolandırıcılık olduğunu söyledi'Gülşen Balcı olay sonrası eşinin yanına gelerek olayı değerlendirdiklerini ve SGK'yı aradıklarını kaydetti. Balcı, "SGK'da görüştüğümüz kişi bunların dolandırıcı olduğunu, SGK'nın hiç bir şekilde avukatlar ile çalışmadığını söyledi. Haciz işlemlerinin direk icra dairelerine düştüğünü ve hiç bir avukatın bizi aramayacağını söyledi. En yakın polis merkezine gidip şikayetçi olmamı söyledi" diyerek şikayetçi olduklarını belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu ise GSS prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı mesajlara veya aramalara kimsenin itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yasal-takip-baslamadan-gss-prim-borcunda-yapilmasi-gerekenler-1088042705.html
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gss prim borcu, genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama, gss prim borcu sorgulama, telefon dolandırıcılığı, gss nedir, gss borç ödeme, gss dolandırıcıları
gss prim borcu, genel sağlık sigortası tescil ve prim borcu sorgulama, gss prim borcu sorgulama, telefon dolandırıcılığı, gss nedir, gss borç ödeme, gss dolandırıcıları
GSS prim borcu olduğu için dolandırılmak istenen kadın: Ellerinde bütün kişisel bilgilerim vardı
Aydın'da Gülşen Balcı adlı genç kadın, kimliği belirsiz kişiler tarafından aranarak “Genel Sağlık Sigorta prim borcunuz var, göndereceğimiz IBAN'a bugün yatırmazsanız icra işlemleriniz başlayacak” denilerek dolandırılmak istendi. Balcı, bu kişilerin şahsi bilgilerini tüm detaylarına kadar bildiğini belirtti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Gülşen Balcı'yı arayan kimliği belirsiz şahıslar “Genel Sağlık Sigorta prim borcunuz var, göndereceğimiz IBAN'a bugün yatırmazsanız icra işlemleriniz başlayacak” diyerek dolandırmak istedi.
Arayan şahısların GSS prim borcunu kuruşu kuruşuna kadar bilmesine şaşırdığını ifade eden Balcı olayı şöyle anlattı:
“Borcumu kuruşuna kadar söylediler. Arabamın olduğunu biliyorlar. Kişisel bütün bilgilerimi, işyeri adresimi biliyorlar. Çok profesyonelce hazırlanmış bir sistem kurmuşlar. Gerçekten yaşlı birisi olsa kesin kanardı bunlara. Sadece yaşlı değil aslında herkes kanabilirdi. Çünkü o kadar profesyonelce bir şekilde araştırmışlar ki, borcumun ne kadar olduğunu, mal varlığımı, adresimi her şeyimi biliyorlar.”
'GSS borcunu kuruşu kuruşuna kadar biliyorlardı'
Polise giderek şikayetçi olan Balcı, dolandırıcılık sürecini anlatarak herkesin dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Arayan kişilerin postaneden arıyormuş gibi yaptıklarını vurgulayan Balcı, “Kendisini postaneden aradıklarını söyleyen şahıs, GSS borcu dolayısıyla ihtarname çekildiği ama ihtarnamenin işyerindeki adrese gittiğini, dükkan kapalı olduğu için ihtarnamenin elime ulaşmadığını söyledi. Böylece ihtarname postaneye geri dönmüş. Borcumun icraya düştüğünü ve şu anda avukatta olduğunu söyledi bana. Avukat bilgilerini verdi. Avukatın Ankara'da olduğunu söyledi. Ben o avukatı aradım. O da 2 bin 553 lira 42 kuruş Genel Sağlık Sigortası borcun var dedi" ifadelerini kullandı.
'Üstümdeki mala kadar biliyor'
Arayan kişilerin E-devlet'teki borcunu kuruşu kuruşuna söylediğine dikkat çeken Gülşen Balcı "Saat 14.10'a kadar bu borcu yatırman gerekiyor, yatırmadığın takdirde bu dosya icraya düşecek dedi. Üstümdeki mala kadar biliyor. Arabam var. Arabaya haciz konur ne alımı ne satımı olur dendi. Ben de süre istedim kendisinden" dedi.
Telefon konuşmalarından şüphelenen Balcı, "Sonra mobil bankacılık kullanıyorsan yönlendirme yapayım dedi. Sözde mali müşavirine yönlendirebileceğini söyledi. M.T. isimli birinin IBAN'ını paylaştı. Bu IBAN'a parayı at dedi. Ben de söylemlerinden şüphelendiğim için atmadım" ifadelerini kullandı.
'SGK dolandırıcılık olduğunu söyledi'
Gülşen Balcı olay sonrası eşinin yanına gelerek olayı değerlendirdiklerini ve SGK'yı aradıklarını kaydetti. Balcı, "SGK'da görüştüğümüz kişi bunların dolandırıcı olduğunu, SGK'nın hiç bir şekilde avukatlar ile çalışmadığını söyledi. Haciz işlemlerinin direk icra dairelerine düştüğünü ve hiç bir avukatın bizi aramayacağını söyledi. En yakın polis merkezine gidip şikayetçi olmamı söyledi" diyerek şikayetçi olduklarını belirtti.
Sosyal Güvenlik Kurumu ise GSS prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı mesajlara veya aramalara kimsenin itibar etmemesi gerektiği konusunda uyarı yaptı.