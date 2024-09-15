https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/yasal-takip-baslamadan-gss-prim-borcunda-yapilmasi-gerekenler-1088042705.html
Yasal takip başlamadan GSS Prim Borcu'nda yapılması gerekenler
Yasal takip başlamadan GSS Prim Borcu'nda yapılması gerekenler
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu... 15.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-15T15:56+0300
2024-09-15T15:56+0300
2024-09-15T15:56+0300
türkiye
gss
prim borcu
yasal süreç
yasal işlem
gss prim borcu
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatılmıştı. Borç sahipleri e-devlet üzerinden hesaplarına giriş yaparak 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' ekranına girip borçlarının tüm detaylarına ulaşabiliyor. Açılan ekranda 'Genel Sağlık Sigortası Tescil Tarih Aralıkları' bölümünde borcun doğduğu tarih aralıkları listesi çıkıyor. Ekranın sol tarafındaki 'Borç Sorgula' bölümde SMS'e konu olan borcun tamamı yer alıyor ve tıklandığı zaman 'hangi aralığa ait oldukları' detaylarıyla belirtiliyor. Arzu edilirse 'belge oluştur' ile dökümü cihaza kaydedebiliniyor. Ödeme yapmak için yine e-devlet'ten çıkmadan kart ile ödeme yapılıyor. BMK tarafından sağlanan ekrana hangi bankaların kartlarının kullanılabileceği ve tahsil edilecek ek ücretler belirtiliyor. Kısa sürede tercih edilen kart ile borç ödeniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240915/cukurun-unlu-oyuncusu-ferit-kaya-dunya-evine-girdi-1088041745.html
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Yasal takip başlamadan GSS Prim Borcu'nda yapılması gerekenler
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün milyonlarca kişiye gönderdiği kısa mesaj ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesi çağrısında bulundu. Yasal takip başlamadan prim borcunu ödemek isteyenler, e-devlet'e girerek borçlarını hızlıca ödeyebiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca kişiye gönderdiği mesajda, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. Kısa süre içerisinde borçların ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı belirtilen uyarıda, mevcut borç durumunun e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği hatırlatılmıştı.
Borç sahipleri e-devlet üzerinden hesaplarına giriş yaparak 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' ekranına girip borçlarının tüm detaylarına ulaşabiliyor. Açılan ekranda 'Genel Sağlık Sigortası Tescil Tarih Aralıkları' bölümünde borcun doğduğu tarih aralıkları listesi çıkıyor.
Ekranın sol tarafındaki 'Borç Sorgula' bölümde SMS'e konu olan borcun tamamı yer alıyor ve tıklandığı zaman 'hangi aralığa ait oldukları' detaylarıyla belirtiliyor. Arzu edilirse 'belge oluştur' ile dökümü cihaza kaydedebiliniyor.
Ödeme yapmak için yine e-devlet'ten çıkmadan kart ile ödeme yapılıyor. BMK tarafından sağlanan ekrana hangi bankaların kartlarının kullanılabileceği ve tahsil edilecek ek ücretler belirtiliyor. Kısa sürede tercih edilen kart ile borç ödeniyor.