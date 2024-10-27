https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce-bodrumsporu-2-0-yendi-1089730672.html
Fenerbahçe, Bodrumspor'u 2-0 yendi
Fenerbahçe, Bodrumspor'u 2-0 yendi
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Bodrum FK ile evinde karşılaştı. Maçın 15'inci dakikasında En Neysri, 55.dakikada ise Dzeko'nun... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T21:45+0300
2024-10-27T21:45+0300
2024-10-27T21:58+0300
spor
fenerbahçe
bodrumspor
maç
maç yayını
özet
gol
gol kralı
süper lig
röportaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/16/1078714000_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_24964adf8befaa872c4c02b39dfdce90.jpg
Süper Lig'de zirve takibinde Fenerbahçe Bodrumspor'u 2-0 yendi.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10.hafta maçında Bodrumspor'u Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 2-0 yendi. Sarı kanaryanın gollerini 15'inci dakikada En Neysri, 55.dakikada ise Dzeko kaydetti.İrfan Can Kahveci'nin maç sonu röportajı gülümsettiFenerbahçe Bodrumspor maçı sonrası kucağında oğlu Can’la maçı değerlendirmeye çalışan İrfan Can Kahveci’nin tüm söylediklerini tekrar eden oğlu gülünce soru cevap bölümü izleyenleri gülümsetti. Tecrübeli isim oğlu nedeniyle röportaja devam edemedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce---bodrumspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089725335.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/16/1078714000_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_bf5059670397880c462becce26635b26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe bodrumspor maç, fenerbahçe özet, fenerbahçe maç özeti, bodrumspor maçı
fenerbahçe bodrumspor maç, fenerbahçe özet, fenerbahçe maç özeti, bodrumspor maçı
Fenerbahçe, Bodrumspor'u 2-0 yendi
21:45 27.10.2024 (güncellendi: 21:58 27.10.2024)
Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Bodrum FK ile evinde karşılaştı. Maçın 15'inci dakikasında En Neysri, 55.dakikada ise Dzeko'nun golleri ile sarı lacivertli takım 2-0 galip gelmeyi başardı.
Süper Lig'de zirve takibinde Fenerbahçe Bodrumspor'u 2-0 yendi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10.hafta maçında Bodrumspor'u Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 2-0 yendi. Sarı kanaryanın gollerini 15'inci dakikada En Neysri, 55.dakikada ise Dzeko kaydetti.
İrfan Can Kahveci'nin maç sonu röportajı gülümsetti
Fenerbahçe Bodrumspor maçı sonrası kucağında oğlu Can’la maçı değerlendirmeye çalışan İrfan Can Kahveci’nin tüm söylediklerini tekrar eden oğlu gülünce soru cevap bölümü izleyenleri gülümsetti. Tecrübeli isim oğlu nedeniyle röportaja devam edemedi.