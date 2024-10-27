https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce-bodrumsporu-2-0-yendi-1089730672.html

Fenerbahçe, Bodrumspor'u 2-0 yendi

Fenerbahçe, Bodrumspor'u 2-0 yendi

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Bodrum FK ile evinde karşılaştı. Maçın 15'inci dakikasında En Neysri, 55.dakikada ise Dzeko'nun... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

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Süper Lig'de zirve takibinde Fenerbahçe Bodrumspor'u 2-0 yendi.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10.hafta maçında Bodrumspor'u Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 2-0 yendi. Sarı kanaryanın gollerini 15'inci dakikada En Neysri, 55.dakikada ise Dzeko kaydetti.İrfan Can Kahveci'nin maç sonu röportajı gülümsettiFenerbahçe Bodrumspor maçı sonrası kucağında oğlu Can’la maçı değerlendirmeye çalışan İrfan Can Kahveci’nin tüm söylediklerini tekrar eden oğlu gülünce soru cevap bölümü izleyenleri gülümsetti. Tecrübeli isim oğlu nedeniyle röportaja devam edemedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce---bodrumspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089725335.html

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