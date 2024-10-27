https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce---bodrumspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089725335.html

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Fenerbahçe - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe Bodrumspor ile İstanbul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemi olarak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-27T16:28+0300

2024-10-27T16:28+0300

2024-10-27T16:28+0300

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Fenerbahçe ile Bodrumspor bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.Süper Lig'in 10.hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi evinde Bodrum FK ile Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olarak belirlenirken yardımcılıklarını Deniz Caner Özalan ve Anıl Usta yapacak.Fenerbahçe Bodrumspor maçı hangi kanalda?Fenerbahçe ile Bodrumspor 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Bodrumspor ilk 11'i kim?Fenerbahçe(Muhtemel): Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Cenk, En NeysriBodrumspor (Muhtemel): Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Pedro, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puşçaş

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