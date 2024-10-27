https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/fenerbahce---bodrumspor-maci-hangi-kanalda-saat-kacta-1089725335.html
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe Bodrumspor ile İstanbul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemi olarak... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T16:28+0300
2024-10-27T16:28+0300
2024-10-27T16:28+0300
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe ile Bodrumspor bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.Süper Lig'in 10.hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi evinde Bodrum FK ile Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olarak belirlenirken yardımcılıklarını Deniz Caner Özalan ve Anıl Usta yapacak.Fenerbahçe Bodrumspor maçı hangi kanalda?Fenerbahçe ile Bodrumspor 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Bodrumspor ilk 11'i kim?Fenerbahçe(Muhtemel): Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Cenk, En NeysriBodrumspor (Muhtemel): Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Pedro, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puşçaş
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fenerbahçe bodrumspor canlı izle, fenerbahçe hangi kanalda, fenerbahçe kaçak izle, fenerbahçe selçuksports, fenerbahçe taraftarium24, fenerbahçe puan durumu
Fenerbahçe - Bodrumspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Fenerbahçe Bodrumspor ile İstanbul Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hakemi olarak Mehmet Türkmen belirlenirken yardımcılıklarını Deniz Caner Özalan ve Anıl Usta yapacak.
Fenerbahçe ile Bodrumspor bu akşam saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak.
Süper Lig'in 10.hafta müsabakasında Fenerbahçe kendi evinde Bodrum FK ile Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacak. Maçın hakemi Mehmet Türkmen olarak belirlenirken yardımcılıklarını Deniz Caner Özalan ve Anıl Usta yapacak.
Fenerbahçe Bodrumspor maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe ile Bodrumspor 27 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Beinsports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Bodrumspor ilk 11'i kim?
Fenerbahçe(Muhtemel): Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, İsmail Yüksek, Amrabat, Szymanski, Tadic, Cenk, En Neysri
Bodrumspor (Muhtemel): Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celutska, Ahmet, Pedro, Mohammed, Fredy, Dimitrov, Puşçaş