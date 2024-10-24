https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/fenerbahce-manchester-united-ile-1-1-berabera-kaldi-1089649362.html

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Fenerbahçe İngiltere ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T23:56+0300

2024-10-24T23:56+0300

2024-10-25T00:22+0300

spor

fenerbahçe

manchester

manchester united

istanbul

maç

maç yayını

tarihi maç

uefa avrupa ligi

avrupa ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/1a/1088482819_0:0:2328:1310_1920x0_80_0_0_f64ad03f651e77968f9aa280dff86370.jpg

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın golünü Eriksen 15.dakikada, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 49.dakikada En Neysri attı. Uzatmalara giden maçta Jose Mourinho kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı kanarya Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükselterek 14. sıraya geldi.Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne?Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. 5 puan ile 14.sırada yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/besiktas-olimpik-lyonu-1-0-yendi-1089649667.html

manchester

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenerbahçe manchester united maç özeti, jose mourinho kırmızı kart