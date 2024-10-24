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Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 ülkenin büyükelçiliklerine atama kararı
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Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Fenerbahçe İngiltere ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın golünü Eriksen 15.dakikada, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 49.dakikada En Neysri attı. Uzatmalara giden maçta Jose Mourinho kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı kanarya Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükselterek 14. sıraya geldi.Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne?Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. 5 puan ile 14.sırada yer alıyor.
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fenerbahçe manchester united maç özeti, jose mourinho kırmızı kart
fenerbahçe manchester united maç özeti, jose mourinho kırmızı kart

Fenerbahçe, Manchester United ile 1-1 berabere kaldı

23:56 24.10.2024 (güncellendi: 00:22 25.10.2024)
© AA / Cemal YurttaşUEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında, Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise takımları Ülker Stadı'nda karşılaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2024
© AA / Cemal Yurttaş
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UEFA Avrupa Ligi 3.hafta maçında Fenerbahçe İngiltere ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester United'ın golünü Eriksen 15.dakikada bulurken, Fenerbahçe'nin golünü 49.dakikada En Neysri kaydetti.
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda karşılaştığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'ın golünü Eriksen 15.dakikada, Fenerbahçe'nin tek golünü ise 49.dakikada En Neysri attı. Uzatmalara giden maçta Jose Mourinho kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı kanarya Avrupa Ligi'nde puanını 5'e yükselterek 14. sıraya geldi.

Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne?

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik aldı. 5 puan ile 14.sırada yer alıyor.
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