https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dmm-tusastaki-hain-saldiriya-destek-veren-sahis-teitusasta-6-ay-staj-yapmis-iddiasina-yanit-verdi-1089704091.html

DMM, ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış’ iddiasına yanıt verdi

DMM, ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış’ iddiasına yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış' iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T17:07+0300

2024-10-26T17:07+0300

2024-10-26T17:07+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

tusaş

türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)

staj

yalanlama

iddia

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış' iddiasına yanıt verildi.Söz konusu açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtilirken bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmadığının altı çizildi. Buna ek olarak söz konusu şahsın iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmadığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca cümleler yer aldı:

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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), staj, yalanlama, iddia