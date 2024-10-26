https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/dmm-tusastaki-hain-saldiriya-destek-veren-sahis-teitusasta-6-ay-staj-yapmis-iddiasina-yanit-verdi-1089704091.html
DMM, ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış’ iddiasına yanıt verdi
DMM, ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış’ iddiasına yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış' iddiasının gerçeği yansıtmadığını... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T17:07+0300
2024-10-26T17:07+0300
2024-10-26T17:07+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
dezenformasyonla mücadele merkezi
tusaş
türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai)
staj
yalanlama
iddia
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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış' iddiasına yanıt verildi.Söz konusu açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtilirken bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmadığının altı çizildi. Buna ek olarak söz konusu şahsın iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmadığı vurgulandı.Açıklamada ayrıca cümleler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/cumhurbaskani-erdogan-hatayi-10-yillik-fetret-devrinden-kurtardik--1089702087.html
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iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), staj, yalanlama, iddia
iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, dezenformasyonla mücadele merkezi, tusaş, türk havacılık ve uzay sanayii aş (tusaş/tai), staj, yalanlama, iddia
DMM, ‘TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış’ iddiasına yanıt verdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış' iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'TUSAŞ’taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ’ta 6 ay staj yapmış' iddiasına yanıt verildi.
Söz konusu açıklamada bu iddianın doğru olmadığı belirtilirken bahsi geçen şahsın TUSAŞ ile hiçbir bağlantısı bulunmadığının altı çizildi. Buna ek olarak söz konusu şahsın iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmadığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca cümleler yer aldı:
Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen “Havacılık Motorları Okulu” uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır.