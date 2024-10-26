https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/hafta-sonu-planlari-olanlara-dikkat-meteroloji-uyardi-hava-nasil-olacak--1089695501.html

Hafta sonu planları olanlara dikkat, meteoroloji uyardı: Hava nasıl olacak?

Hafta sonu planları olanlara dikkat, meteoroloji uyardı: Hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, özellikle Karadeniz bölgesinde güçlü sağanak yağışların yaşanabileceğini ve Marmara bölgesinde havanın bulutlu ve sisli olacağını duyurdu. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T10:07+0300

2024-10-26T10:07+0300

2024-10-26T10:34+0300

türkiye

hava durumu

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sinop, Kars, Ardahan ve Iğdır çevresinde ise yağış beklenirken, diğer bölgelerde açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Kars ve Ardahan çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı verildi Meteoroloji, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’un doğusunda beklenen yoğun yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Bu bölgelerde yağış miktarının yer yer 25-60 kg/m² arasında olabileceği bildirildi. Özellikle kıyı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. MGM, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini belirtti.Hava Sıcaklığı ve Rüzgar:Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken, batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi, Marmara ve iç bölgelerde ise sis ve pus olasılığı mevcut.Bölgelere Göre Hava Durumu:Marmara Bölgesi:Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.• Edirne: 22°C, parçalı ve az bulutlu• İstanbul: 19°C, parçalı ve az bulutlu• Kırklareli: 21°C, parçalı ve az bulutlu• Kocaeli: 20°C, parçalı ve az bulutluEge Bölgesi:Az bulutlu ve açık. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.• Afyonkarahisar: 18°C, az bulutlu• Denizli: 25°C, açık ve az bulutlu• İzmir: 25°C, açık ve az bulutlu• Muğla: 26°C, açık ve az bulutluAkdeniz Bölgesi:Genel olarak açık ve az bulutlu. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.• Adana: 29°C, açık• Antalya: 28°C, açık• Hatay: 26°C, açık• Mersin: 28°C, açıkİç Anadolu Bölgesi:Az bulutlu ve açık. Bölge genelinde sis ve pus etkili olabilir.• Ankara: 18°C, açık• Eskişehir: 19°C, açık• Konya: 17°C, açık• Yozgat: 13°C, açıkBatı Karadeniz Bölgesi:Doğu kesimleri çok bulutlu, Sinop çevresinde sağanak yağış bekleniyor.• Bolu: 18°C, parçalı ve az bulutlu• Düzce: 19°C, parçalı ve az bulutlu• Sinop: 19°C, parçalı, çok bulutlu, sağanak yağışlı• Zonguldak: 17°C, parçalı ve az bulutluOrta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri:Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun’un doğu ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Amasya: 17°C, çok bulutlu• Artvin: 10°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı• Samsun: 18°C, çok bulutlu, sağanak yağışlı• Trabzon: 17°C, çok bulutlu, sağanak yağışlıDoğu Anadolu Bölgesi:Parçalı ve az bulutlu; kuzeydoğu kesimlerinde çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.• Erzurum: 8°C, parçalı ve çok bulutlu• Kars: 9°C, parçalı, çok bulutlu, karla karışık yağmur• Malatya: 18°C, az bulutlu• Van: 13°C, parçalı ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi:Az bulutlu ve açık hava hâkim.• Diyarbakır: 22°C, açık• Gaziantep: 23°C, açık• Siirt: 20°C, açık• Şanlıurfa: 24°C, açık

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