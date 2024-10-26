https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/8-bin-yil-ceza-alan-adnan-oktarin-mal-varligi-hazineye-aktarildi--1089695197.html

8 bin yıl ceza alan Adnan Oktar'ın mal varlığı Hazine'ye aktarıldı

8 bin yıl ceza alan Adnan Oktar'ın mal varlığı Hazine'ye aktarıldı

Sputnik Türkiye

Suç örgütü kurma ve yönetme suçlarından 8 bin 463 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'ın 2 milyarlık serveti devlete aktarıldı. 26.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü davasında temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamlamıştı. Mahkeme Adnan Oktar'a yönelik suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onanmıştı.Oktar'ın örgüt üyelerinin kullandığı 61 lüks otomobil ve 17 lüks villa da devletin hazinesine aktarılmıştı. Bunun yanında örgütün milyon dolarlar değerinde nakit bulundurması da kamuyounda gündem olmuştu. En az 2 milyar lira olduğunu düşünülüyorOperasyon ve mahkeme süreçlerinin bitmesi ardından Oktar'ın kurduğu suç örgütünün mallarının hazineye devrinin tamamlandığı duyuruldu. Buna göre mahkeme, örgütün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen malvarlığını devlete aktardı. Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Mahkeme sorgusunda aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden 'Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu' da ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporda Oktar'ın toplam servetin 200 milyon dolar olduğu vurgulanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/adnan-oktar-davasinin-gorulmesine-baslandi-isterseniz-1-milyon-yil-verin-donersem-neyim-1084104631.html

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