https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/fransa-ve-almanya-macaristanin-ukraynaya-yardim-konusundaki-vetosunun-asilmasi-planini-reddetti-1089697464.html
‘Fransa ve Almanya, Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunun aşılması planını reddetti’
‘Fransa ve Almanya, Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunun aşılması planını reddetti’
Sputnik Türkiye
Fransa ve Almanya'nın AB dış politika servisinin Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu aşma önerisine karşı çıktıkları belirtildi. 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T12:00+0300
2024-10-26T12:00+0300
2024-10-26T11:59+0300
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Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu bazı AB ülkeleri, AB dış politika servisinin Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu aşma önerisine, Avrupa Barış Fonu’nun geleceğini tehlikeye atabilecek bir emsal teşkil etme olasılığı nedeniyle karşı çıkıyor.Haberde, “Aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu bazı üye ülkeler, Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu aşmayı amaçlayan AB dış politika servisinin teklifini, Avrupa Barış Fonu'nun bir dış politika aracı olarak geleceğini tehlikeye atabilecek bir emsal teşkil etme olasılığı nedeniyle endişelerini dile getiriyor” ifadelerine yer verildi.Kaynaklara göre, AB dış politika servisinin teklifinin ne kadar geniş bir destek alabileceği henüz bilinmiyor, ancak karar için 27 üyenin tamamının desteği gerekebilir.Haberde ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hafta Paris'te yaptıkları görüşmede Ukrayna'ya yardım konusunu ele aldığı kaydedildi.Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan'ın Kiev'e silah ve mühimmat tedariki karşılığında AB ülkelerine tazminat olarak Avrupa Barış Fonu'ndan 6.6 milyar euro tahsis edilmesini engellemeye devam ettiğini belirtmişti. Avrupalı bir kaynak gazetecilere verdiği demeçte, AB dış politika servisinin üye devletlere, birlik ülkelerinin gönüllü olarak Avrupa Barış Fonu'na fon katkısını da öngören ve Macaristan'ın vetosunu aşmaya olanak sağlayacak bir teklif sunduğunu söylemişti. Bu teklifin kabul edilmesi halinde, AB ülkelerinin, şu anda olduğu gibi Avrupa Barış Fonu'ndan fon aktarmak için oybirliğiyle karar almasına gerek kalmayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/eski-pentagon-analisti-putin-bati-hegemonyasina-alternatif-bir-dunya-duzeni-uzerinde-calisiyor-1089690747.html
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fransa, almanya, macaristan, avrupa barış fonu, ukrayna, yardım, veto, kiev, viktor orban, emmanuel macron, avrupa birliği, josep borrell
fransa, almanya, macaristan, avrupa barış fonu, ukrayna, yardım, veto, kiev, viktor orban, emmanuel macron, avrupa birliği, josep borrell
‘Fransa ve Almanya, Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunun aşılması planını reddetti’
Fransa ve Almanya'nın AB dış politika servisinin Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu aşma önerisine karşı çıktıkları belirtildi.
Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu bazı AB ülkeleri, AB dış politika servisinin Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu aşma önerisine, Avrupa Barış Fonu’nun geleceğini tehlikeye atabilecek bir emsal teşkil etme olasılığı nedeniyle karşı çıkıyor.
Haberde, “Aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu bazı üye ülkeler, Macaristan'ın Ukrayna'ya yardım konusundaki vetosunu aşmayı amaçlayan AB dış politika servisinin teklifini, Avrupa Barış Fonu'nun bir dış politika aracı olarak geleceğini tehlikeye atabilecek bir emsal teşkil etme olasılığı nedeniyle endişelerini dile getiriyor” ifadelerine yer verildi.
Kaynaklara göre, AB dış politika servisinin teklifinin ne kadar geniş bir destek alabileceği henüz bilinmiyor, ancak karar için 27 üyenin tamamının desteği gerekebilir.
Haberde ayrıca, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bu hafta Paris'te yaptıkları görüşmede Ukrayna'ya yardım konusunu ele aldığı kaydedildi.
Daha önce, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Macaristan'ın Kiev'e silah ve mühimmat tedariki karşılığında AB ülkelerine tazminat olarak Avrupa Barış Fonu'ndan 6.6 milyar euro tahsis edilmesini engellemeye devam ettiğini belirtmişti. Avrupalı bir kaynak gazetecilere verdiği demeçte, AB dış politika servisinin üye devletlere, birlik ülkelerinin gönüllü olarak Avrupa Barış Fonu'na fon katkısını da öngören ve Macaristan'ın vetosunu aşmaya olanak sağlayacak bir teklif sunduğunu söylemişti. Bu teklifin kabul edilmesi halinde, AB ülkelerinin, şu anda olduğu gibi Avrupa Barış Fonu'ndan fon aktarmak için oybirliğiyle karar almasına gerek kalmayacak.