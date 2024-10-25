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Eski Pentagon Analisti: Putin, Batı hegemonyasına alternatif bir dünya düzeni üzerinde çalışıyor
Eski Pentagon Analisti: Putin, Batı hegemonyasına alternatif bir dünya düzeni üzerinde çalışıyor
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Sputnik'e konuşan eski ABD Savunma Bakanlığı üst düzey güvenlik politikası yetkilisi Michael Maloof, bu hafta Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne 'dünya... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
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22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 2024 BRICS Zirvesine 30'dan fazla devlet temsilci göndermişti.XVI. BRICS Zirvesi'ni Sputnik'e değerlendiren eski Pentagon Analisti Maloof, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bile burada olması BRICS'in taşıdığı önem ve anlamın bir göstergesi” dedi.Kazan'daki BRICS Zirvesi'nin 'heyecan yarattığını' ve 'dünyanın dikkatini çektiğini' dile getiren Maloof, ancak Batı'nın bu toplantıyı bir 'tehdit' olarak gördüğünün anlaşıldığını ifade ettiği konuşmasında u cümleleri kaydetti:Maloof, konuşmasında ayrıca AB ve NATO'da, Avrupa'nın Ukrayna çatışmasını destekleyerek kendi yaşam standardını düşürme ve Rusya'dan enerji tedarikini kesme kararının yol açtığı bir 'parçalanmaya' tanık olunduğunun altını çizerek, “Endüstrileri bocalıyor. Muhtemelen çok kısa bir süre içinde bir soğuk kış daha yaşayacağız. Bu da Avrupa'nın nasıl ilerleyeceği ve özellikle NATO yapısı içinde ABD'nin liderliğini takip etmek isteyip istemedikleri konusundaki bakış açısını etkileyecek” dedi.BRICS kendi para birimini oluşturabilir mi?Maloof açıklamasında, BRICS üyelerinin ABD dolarına alternatif bulma çabalarının yeni bir para biriminin oluşturulması ile sonuçlanabileceğini dile getirdi."BRICS üyelerine bakacak olursanız, çoğunlukla para birimlerini desteklemek için muazzam maddi kaynaklar sunan ülkeler olduğunu görürsünüz. Öte yandan dolar, itibari parayla desteklenmektedir. Gerçekten hiçbir şeyle desteklenmiyor" diyen Maloof, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır 'dünyadaki tüm petrol üretiminin ve petrol ticaretinin dolar üzerinden yapılacağı bir anlaşmaya' güvendiğini belirterek bu statükonun sonsuza kadar süremeyeceğini vurguladı.Maloof açıklamasını, “Artık bu ülkeler giderek artan bir şekilde kendi para birimlerini kullanarak petrol ve gaz alışverişi yapıyor ve satın alıyorlar. Ve bu zaman içinde artacak. Bu da euro ya da dolar gibi nihai bir BRICS para birimine yol açabilir" cümleleriyle tamamladı.
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rusya, çin, iran, kazan, brics, brics zirvesi, dolar, euro, para birimi, michael maloof, nato, avrupa birliği, antonio guteres
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Eski Pentagon Analisti: Putin, Batı hegemonyasına alternatif bir dünya düzeni üzerinde çalışıyor

23:08 25.10.2024 (güncellendi: 23:38 25.10.2024)
© Sputnik / Алексей ФилипповRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2024
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Sputnik'e konuşan eski ABD Savunma Bakanlığı üst düzey güvenlik politikası yetkilisi Michael Maloof, bu hafta Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'ne 'dünya nüfusunun yarısından temsilcilerin' katılmasının 'Rusya'nın izole olmadığı' gerçeğinin altını çizdiğini söyledi.
22-24 Ekim tarihleri arasında Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen 2024 BRICS Zirvesine 30'dan fazla devlet temsilci göndermişti.
XVI. BRICS Zirvesi'ni Sputnik'e değerlendiren eski Pentagon Analisti Maloof, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bile burada olması BRICS'in taşıdığı önem ve anlamın bir göstergesi” dedi.
Kazan'daki BRICS Zirvesi'nin 'heyecan yarattığını' ve 'dünyanın dikkatini çektiğini' dile getiren Maloof, ancak Batı'nın bu toplantıyı bir 'tehdit' olarak gördüğünün anlaşıldığını ifade ettiği konuşmasında u cümleleri kaydetti:
Bu Zirve'nin Sayın Putin'in yönetiminde gerçekleşmiş olması, onun ABD ve Batı'nın yaptırımlarına ve hegemonyasına karşı alternatif bir dünya düzeni oluşturmaya; sadece Rusya'yı değil Çin'i ve İran'ı da izole etmeye ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye çalıştığını gösteriyor.
Maloof, konuşmasında ayrıca AB ve NATO'da, Avrupa'nın Ukrayna çatışmasını destekleyerek kendi yaşam standardını düşürme ve Rusya'dan enerji tedarikini kesme kararının yol açtığı bir 'parçalanmaya' tanık olunduğunun altını çizerek, “Endüstrileri bocalıyor. Muhtemelen çok kısa bir süre içinde bir soğuk kış daha yaşayacağız. Bu da Avrupa'nın nasıl ilerleyeceği ve özellikle NATO yapısı içinde ABD'nin liderliğini takip etmek isteyip istemedikleri konusundaki bakış açısını etkileyecek” dedi.

BRICS kendi para birimini oluşturabilir mi?

Maloof açıklamasında, BRICS üyelerinin ABD dolarına alternatif bulma çabalarının yeni bir para biriminin oluşturulması ile sonuçlanabileceğini dile getirdi.
"BRICS üyelerine bakacak olursanız, çoğunlukla para birimlerini desteklemek için muazzam maddi kaynaklar sunan ülkeler olduğunu görürsünüz. Öte yandan dolar, itibari parayla desteklenmektedir. Gerçekten hiçbir şeyle desteklenmiyor" diyen Maloof, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun zamandır 'dünyadaki tüm petrol üretiminin ve petrol ticaretinin dolar üzerinden yapılacağı bir anlaşmaya' güvendiğini belirterek bu statükonun sonsuza kadar süremeyeceğini vurguladı.
Maloof açıklamasını, “Artık bu ülkeler giderek artan bir şekilde kendi para birimlerini kullanarak petrol ve gaz alışverişi yapıyor ve satın alıyorlar. Ve bu zaman içinde artacak. Bu da euro ya da dolar gibi nihai bir BRICS para birimine yol açabilir" cümleleriyle tamamladı.
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