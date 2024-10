https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/asli-turanlidan-can-yamana-bardak-firlatma-olayi-hakkinda-aciklama-aralarindaki-gerilim-iddialarini-1089701763.html

Aslı Turanlı'dan, 'Can Yaman'a bardak fırlatma' olayı hakkında açıklama: Aralarındaki 'gerilim' iddialarını yalanladı

Aslı Turanlı'dan, 'Can Yaman'a bardak fırlatma' olayı hakkında açıklama: Aralarındaki 'gerilim' iddialarını yalanladı

Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir etkinlikte oyuncu Aslı Turanlı'nın meslektaşı Can Yaman'a 'bardak fırlattı' iddiası büyük olay yaratmıştı. Aslı... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

Uzun bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, Türkiye gündeminden düşmüyor. Şimdi de Can Yaman ile meslektaşı Aslı Turanlı arasındaki 'gerilim' konuşuluyor. İki oyuncu arasında gerginlik yaşadığı ve Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia ediliyor.Aslı Turanlı'dan yanıt geldiOyuncu Aslı Turanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'sabah tatsız bir habere uyandığını' belirterek 'Can Yaman'a bardak fırlattı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını' bildirdi.Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir partide Can Yaman ile tesadüfen karşılaşan Aslı Turanlı'nın sohbet ederken elindeki bardağı yanlışlıkla yere düşürdüğü ve olaya tanık olanların olduğunu belirtti. Turanlı, bu durumun 'Can Yaman'a bardak fırlatmış gibi algılanmasının ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmanın kendisini üzdüğünü' yazdı.

