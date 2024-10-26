https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/asli-turanlidan-can-yamana-bardak-firlatma-olayi-hakkinda-aciklama-aralarindaki-gerilim-iddialarini-1089701763.html
Aslı Turanlı'dan, 'Can Yaman'a bardak fırlatma' olayı hakkında açıklama: Aralarındaki 'gerilim' iddialarını yalanladı
Aslı Turanlı'dan, 'Can Yaman'a bardak fırlatma' olayı hakkında açıklama: Aralarındaki 'gerilim' iddialarını yalanladı
Sputnik Türkiye
Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir etkinlikte oyuncu Aslı Turanlı'nın meslektaşı Can Yaman'a 'bardak fırlattı' iddiası büyük olay yaratmıştı. Aslı... 26.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-26T15:48+0300
2024-10-26T15:48+0300
2024-10-26T15:51+0300
yaşam
türkiye
italya
cannes film festivali
aslı turanlı
can yaman
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yalanlama
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Uzun bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, Türkiye gündeminden düşmüyor. Şimdi de Can Yaman ile meslektaşı Aslı Turanlı arasındaki 'gerilim' konuşuluyor. İki oyuncu arasında gerginlik yaşadığı ve Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia ediliyor.Aslı Turanlı'dan yanıt geldiOyuncu Aslı Turanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'sabah tatsız bir habere uyandığını' belirterek 'Can Yaman'a bardak fırlattı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını' bildirdi.Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir partide Can Yaman ile tesadüfen karşılaşan Aslı Turanlı'nın sohbet ederken elindeki bardağı yanlışlıkla yere düşürdüğü ve olaya tanık olanların olduğunu belirtti. Turanlı, bu durumun 'Can Yaman'a bardak fırlatmış gibi algılanmasının ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmanın kendisini üzdüğünü' yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/izmirde-bir-temizlik-iscisinin-hesabina-bir-anda-23-milyon-lira-aktarildi-haram-oldugu-icin-iade-1089698318.html
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Aslı Turanlı'dan, 'Can Yaman'a bardak fırlatma' olayı hakkında açıklama: Aralarındaki 'gerilim' iddialarını yalanladı
15:48 26.10.2024 (güncellendi: 15:51 26.10.2024)
Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir etkinlikte oyuncu Aslı Turanlı'nın meslektaşı Can Yaman'a 'bardak fırlattı' iddiası büyük olay yaratmıştı. Aslı Turanlı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olaya açıklık getirdi.
Uzun bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman, Türkiye gündeminden düşmüyor. Şimdi de Can Yaman ile meslektaşı Aslı Turanlı arasındaki 'gerilim' konuşuluyor. İki oyuncu arasında gerginlik yaşadığı ve Aslı Turanlı'nın Can Yaman'a bardak fırlattığı iddia ediliyor.
Aslı Turanlı'dan yanıt geldi
Oyuncu Aslı Turanlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'sabah tatsız bir habere uyandığını' belirterek 'Can Yaman'a bardak fırlattı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını' bildirdi.
Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir partide Can Yaman ile tesadüfen karşılaşan Aslı Turanlı'nın sohbet ederken elindeki bardağı yanlışlıkla yere düşürdüğü ve olaya tanık olanların olduğunu belirtti.
Turanlı, bu durumun 'Can Yaman'a bardak fırlatmış gibi algılanmasının ülke gündemi yeterince hassasken gündemi bu şekilde meşgul etmek ve yanlış anlaşılan bir olayın öznesi olmanın kendisini üzdüğünü' yazdı.