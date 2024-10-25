https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/unlu-fizikcinin-tahmini-dogrulandi-dunyanin-sonunun-gelecegi-tarih-belli-oldu-1089685503.html
Ünlü fizikçinin tahmini doğrulandı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu
Ünlü fizikçinin tahmini doğrulandı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu
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Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 'Cesur Yeni Dünya' adlı belgeselde insanlığın dünyayı 2600 yılına kadar kullanabileceğini bu tarihten sonra ise gezegenin bir ateş... 25.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-25T19:40+0300
2024-10-25T19:40+0300
2024-10-25T19:50+0300
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Dünyanın sonu için tahminde bulunan İngiliz Fizikçi Stephen Hawking 2600 yılını işaret etmişti.2012 yılında gösterime giren 'Cesur Yeni Dünya' isimli belgeselde insanlığın dünyayı 2600 yılına kadar kullanabileceğini bu tarihten sonra ise gezegenin bir ateş topuna dönüşeceğini belirten Stephen Hawking, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle bu durumun yaşanacağını belirtmişti. Bilim insanları tarafından doğrulanan açıklamada dünyanın yok oluşunun 2600 yılından daha önce bile gerçekleşebileceği açıklandı. Uzmanlar, dünyada yaşanan enerji kaynaklarının tüketimi bu hızla devam ederse gezegenin sonunun geleceğini ifade etti. Bilim insanları tüketim ve küresel ısınma konusunda uyarıda bulundu.Stephen Hawking kimdir?8 Ocak 1942 yılında İngiltere'de dünyaya gelen ünlü fizikçi Stephen Hawking, Einstein'dan sonra gelen en önemli fizikçi olarak kabul edildiği ifade edildi. 12 onur derecesi bulunan ünlü fizikçi Royal Society ve Amerikan Ulusal Bilimler üyesi olmuştu. ALS hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Stephen Hawking hakkında Her Şeyin Teorisi isimli bir film de çekildi. Ünlü fizik profesörü 14 Mart 2018 yılında hayatını kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/bilim-insanlari-dunyanin-en-saglikli-sebzesini-secti-varligi-tamamen-unutulan-bu-sebze-hangisidir-1089419942.html
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kıyamet ne zaman, dünyanın sonu ne zaman, stephen hawking hayatı, her şeyin teorisi izle
kıyamet ne zaman, dünyanın sonu ne zaman, stephen hawking hayatı, her şeyin teorisi izle
Ünlü fizikçinin tahmini doğrulandı: Dünyanın sonunun geleceği tarih belli oldu
19:40 25.10.2024 (güncellendi: 19:50 25.10.2024)
Ünlü Fizikçi Stephen Hawking 'Cesur Yeni Dünya' adlı belgeselde insanlığın dünyayı 2600 yılına kadar kullanabileceğini bu tarihten sonra ise gezegenin bir ateş topuna dönüşeceğini açıklamıştı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre bu hızla gidilerse dünyanın beklenenden daha kısa sürede yok olacağı ifade edildi.
Dünyanın sonu için tahminde bulunan İngiliz Fizikçi Stephen Hawking 2600 yılını işaret etmişti.
2012 yılında gösterime giren 'Cesur Yeni Dünya' isimli belgeselde insanlığın dünyayı 2600 yılına kadar kullanabileceğini bu tarihten sonra ise gezegenin bir ateş topuna dönüşeceğini belirten Stephen Hawking, küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle bu durumun yaşanacağını belirtmişti. Bilim insanları tarafından doğrulanan açıklamada dünyanın yok oluşunun 2600 yılından daha önce bile gerçekleşebileceği açıklandı. Uzmanlar, dünyada yaşanan enerji kaynaklarının tüketimi bu hızla devam ederse gezegenin sonunun geleceğini ifade etti. Bilim insanları tüketim ve küresel ısınma konusunda uyarıda bulundu.
8 Ocak 1942 yılında İngiltere'de dünyaya gelen ünlü fizikçi Stephen Hawking, Einstein'dan sonra gelen en önemli fizikçi olarak kabul edildiği ifade edildi. 12 onur derecesi bulunan ünlü fizikçi Royal Society ve Amerikan Ulusal Bilimler üyesi olmuştu. ALS hastalığına yakalanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Stephen Hawking hakkında Her Şeyin Teorisi isimli bir film de çekildi. Ünlü fizik profesörü 14 Mart 2018 yılında hayatını kaybetti.